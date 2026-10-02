Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Яку заяву зробили у Москві?

За словами Пєскова, Росії відома ініціатива Туреччини та ООН щодо можливих переговорів про припинення вогню в Чорному морі. Раніше повідомлялося, що сторони хочуть обговорити безпеку комерційного судноплавства та захист портової й енергетичної інфраструктури.

Однак наразі "ніякої конкретики" щодо цієї ініціативи немає. Він також стверджував, що Україна нібито не демонструє готовності до "комплексних домовленостей".

Пєсков додав, що Москва не вважає окремі домовленості достатніми для врегулювання війни та заявив, що Росія начебто зацікавлена саме у комплексній угоді та "відкрита до переговорів".

Нагадаємо, Туреччина та ООН розпочали дипломатичні консультації з Україною та Росією щодо можливого припинення вогню в Чорному морі. Ініціатива передбачає захист цивільного судноплавства, портової та енергетичної інфраструктури. Також сторони хочуть зменшити ризики подальшого зростання цін на продовольство через перебої з постачанням зерна.

Консультації почалися наприкінці вересня під час закритої зустрічі на Генасамблеї ООН. До них долучилися представники Туреччини, США, європейських країн, Індії та Єгипту.

Дипломати обговорили можливу "вузько визначену та взаємну угоду", яка гарантувала б вільне комерційне судноплавство в Чорному морі. Водночас перспективи домовленостей залишаються невизначеними через позицію Росії.

Однак раніше Володимир Путін раніше відхиляв пропозиції щодо взаємного припинення атак у Чорному морі. Водночас Україна підтверджувала готовність до енергетичного та продовольчого перемир'я, а також розглядає інші формати припинення вогню.