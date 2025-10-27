Зеленський може прийняти пропозицію Трампа про заморожування лінії фронту, – Axios

Дональд Трамп неодноразово пропонував Володимиру Зеленському піти на поступки та погодитись тимчасово "заморозити" лінію фронту, проте постійно отримував відмову. Однак під час чергової зустрічі із президентом США лідер України все ж погодився розглянути цю пропозицію як основу для переговорів.

Президент США Дональд Трамп наполягав на "замороженні" конфлікту як кроку до переговорів, однак після невдалого діалогу з Путіним Вашингтон різко змінив риторику та запровадив нові санкції. Про це пише 24 Канал із посиланням на Axios.

Дивіться також План перемир'я підготують, але Путін навряд чи його прийме, – Зеленський

Що запропонував Трамп та чи погодився Зеленський?

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий розглянути пропозицію Дональда Трампа щодо заморожування лінії фронту як основи для переговорів із Росією. За словами українського лідера, обговорення було досить конструктивним.

Я думаю, що ми зрозуміли один одного. Президент Трамп сказав, що ми повинні заморозити поточну ситуацію та поговорити,

– сказав Володимир Зеленський.

Трамп публічно підтвердив таку ініціативу, зазначивши, що цей крок може стати початком дипломатії.

Однак після цього Кремль зайняв ще більш максималістську позицію. Розмова, яка відбулась минулого тижня між держсекретарем США Марко Рубіо та його російським колегою, не принесла очікуваного результату і Трамп різко змінив свою риторику щодо Росії, запровадивши нові санкції.

Як відреагував Трамп на позицію Путіна?