Партнер замість вигнанця: що означає запрошення Путіна до "Ради миру" Трампа

Київ обурений запрошенням Путіна до "Ради миру" Трампа у Газі. Такий жест американського лідера, ймовірно, лише посилить у Європи підозри, що Штати сприяють Москві у мирних перемовинах щодо завершення війни в Україні.

Такі припущення висуває видання Sky News, передає 24 Канал.

Як пропозиція Трампа вплине на міжнародну політику?

Автор матеріалу зазначає, що українці неабияк обурені рішенням Трампа запросити лідера Кремля Путіна до "Ради миру" щодо Гази.

Якщо Дональд Трамп не розуміє цієї іронії, то українці її точно не пропустять. Проживши майже чотири роки під російськими ракетними атаками, Київ, без сумніву, буде обурений запрошенням американського президента Володимира Путіна приєднатися до його Ради миру щодо Гази,

– мовиться у статті.

Створена Трампом Рада покликана контролювати дотримання режиму припинення вогню, втім це саме те, чого президент США не зміг домогтися в Україні. Водночас Москва без упину наголошує: "жодного перемир'я до повної мирної угоди" та продовжує відмовлятись від вимог України щодо припинення боїв по нинішній лінії фронту.

Трамп офіційно підтвердив запрошення Путіна до "Ради миру", тож це багато свідчить про підхід американського лідера до війни Росії в Україні. Це рішення значно підсилило підозри Європи щодо позиції США у мирних переговорах щодо України.

"Замість ізгоя він бачить у Путіні партнера", – додали у виданні.

Трамп запропонував кремлівському лідеру зробити ще один крок виходу з міжнародної ізоляції до реабілітації.

Вихід Путіна із вигнання може спонукати деяких високопосадовців піти у відставку через небажання ділити політичну арену зі злочинцем. Та навіть попри це, зазначає видання, у Путіна знову з'явилось місце за столом переговорів. А Газа, ймовірно, слугує лише початком його великого повернення. Відомо, що американський лідер планує розширити свою миротворчу роботу й поширити її на інші конфлікти.

Також, за даними видання, наразі існують побоювання, що Рада Трампа може підірвати роль ООН, постійним членом Ради Безпеки якої є Росія.

Що відомо про запрошення російського диктатора до "Ради миру"?