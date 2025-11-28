Чи є шанс на закінчення війни: Sky News оцінив реакцію Путіна на оновлений план Трампа

Володимир Путін поблажливо оцінив оновлений варіант мирного плану США. Диктатор заявив, що з нього можна щось узяти для майбутньої угоди. Водночас він дав зрозуміти, що на жодні компроміси не піде.

27 листопада під час візиту до Киргистана Володимир Путін зробив низку заяв, якими фактично відкинув мирний план Трампа, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

Що означає реакція Путіна на мирний план США

На початку пресконференції очільник Кремля намагався переконати американського колегу у своїй готовності до завершення війни.

Так, він заявив, що план Трампа може бути "основою для майбутніх домовленостей", а Росія відкрита до "серйозних" перемовин, зокрема щодо європейської безпеки.

Втім, коли журналісти почали задавати конкретніші питання, риторика Путіна ставала дедалі жорсткішою.

Так, він назвав визнання Криму і Донбасу російськими територіями "ключовим пунктом" перемовин зі США.

Довідка: Початкова версія плану Трампа містила пункт про визнання російськими Донбасу і Криму. Однак українцям у ході переговорів вдалося виключення цього пункту з останнього проєкту. Очевидно, що Путін хоче повернути його назад.

Також президент Росії висунув попередження Києву та його європейським союзникам. "Українські війська мають відійти з територій, які вони утримують, і тоді бойові дії припиняться. Якщо вони не підуть, ми доб'ємося цього силою", – сказав він.

Це звучить не як риторика людини, яка прагне миру. Це звучить як позиція того, хто не зупиниться, поки не отримає те, чого хоче. Того, чиї базові вимоги залишаються незмінними. І на полі бою, і за столом перемовин Росія все ще прагне перемоги,

– підсумовує видання.

Путін також повторив свою давню претензію щодо легітимності президентства Володимира Зеленського, стверджуючи, що через це укладання юридично обов'язкової угоди з Україною наразі неможливе.

Це прозвучало підозріло схоже на чергову спробу Москви виграти час: нібито не Росія винна, що немає мирного плану – це все "юридичні дрібниці".

Тож коли спецпредставник США Стів Віткофф приїде наступного тижня до Москви на переговори в Кремлі, видається дуже малоймовірним, що він повернеться звідти з безумовною згодою Росії на новий мирний план Америки.

