Есть ли шанс на окончание войны: Sky News оценил реакцию Путина на обновленный план Трампа

Владимир Путин снисходительно оценил обновленный вариант мирного плана США. Диктатор заявил, что из него можно что-то взять для будущего соглашения. В то же время он дал понять, что ни на какие компромиссы не пойдет.

27 ноября во время визита в Киргистан Владимир Путин сделал ряд заявлений, которыми фактически отверг мирный план Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также Российская армия начала охотиться "Шахедами" на украинские самолеты, – Минобороны

Что означает реакция Путина на мирный план США

В начале пресс-конференции глава Кремля пытался убедить американского коллегу в своей готовности к завершению войны.

Так, он заявил, что план Трампа может быть "основой для будущих договоренностей", а Россия открыта к "серьезным" переговорам, в частности по европейской безопасности.

Впрочем, когда журналисты начали задавать конкретные вопросы, риторика Путина становилась все жестче.

Так, он назвал признание Крыма и Донбасса российскими территориями "ключевым пунктом" переговоров с США.

Справка: Первоначальная версия плана Трампа содержала пункт о признании российскими Донбасса и Крыма. Однако украинцам в ходе переговоров удалось исключение этого пункта из последнего проекта. Очевидно, что Путин хочет вернуть его обратно.

Также президент России выдвинул предупреждение Киеву и его европейским союзникам. "Украинские войска должны отойти с территорий, которые они удерживают, и тогда боевые действия прекратятся. Если они не уйдут, мы добьемся этого силой", – сказал он.

Это звучит не как риторика человека, который стремится к миру. Это звучит как позиция того, кто не остановится, пока не получит то, чего хочет. Того, чьи базовые требования остаются неизменными. И на поле боя, и за столом переговоров Россия все еще стремится к победе,

– заключает издание.

Путин также повторил свою давнюю претензию относительно легитимности президентства Владимира Зеленского, утверждая, что из-за этого заключения юридически обязательного соглашения с Украиной пока невозможно.

Это прозвучало подозрительно похоже на очередную попытку Москвы выиграть время: якобы не Россия виновата, что нет мирного плана – это все "юридические мелочи".

Поэтому когда спецпредставитель США Стив Уиткофф приедет на следующей неделе в Москву на переговоры в Кремле, представляется очень маловероятным, что он вернется оттуда с безусловным согласием России на новый мирный план Америки.

Что известно о мирном плане Трампа?