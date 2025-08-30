Повідомлення міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана про те, що Росія нібито не вимагає контролю над чотирма областями України, не можна вважати поступкою з її боку. До заяви слід ставитися з обережністю.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович. Він зазначив, що слова турецького міністра викликали великий резонанс і були активно підхоплені ЗМІ.

Чому ця заява не є важливою?

В оригіналі ж ця фраза прозвучала так, ніби під час переговорів у Стамбулі Росія вже не наполягала на контролі над усіма чотирма областями України.

Інша річ, якби Росія прямо заявила, що відмовляється від вимог щодо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Тобто тих територій, які вона насправді не контролює повністю. Лише Луганську, за словами політолога, Росія утримує приблизно на 99,3%.

Фідан, звісно, це подав як великий прорив. Чому? Тому що це відбулося у Стамбулі. І, можливо, для турків чи для когось іншого це виглядає як певна поступка з боку Росії, але по факту такою вона не є,

– сказав Рейтерович.

Адже Путін так і не зміг захопити ці чотири області України, тож Росія "готова" говорити про поступки лише тому, що фактично їх не контролює. Якби вона мала над ними повний контроль, розмова виглядала б зовсім інакше. А оскільки сил для захоплення цих територій у Росії немає, вона й подає ситуацію у маніпулятивний спосіб.

Він додав, що подібних заяв, ймовірно, буде ще багато. Водночас ставитися до них слід з обережністю.

"Вони поки що не дають додаткової відповіді на ті питання, які насправді нас хвилюють. Росія принципово позицію не змінила. Враховуючи, що передавали вони максимально детально цю позицію виключно одній людині – прізвище якої Стів Віткофф. А як з'ясували американські журналісти, Віткофф не запам’ятав, що насправді росіяни йому говорили. Тому цю проблему маємо й до сьогоднішнього дня", – сказав Рейтерович.

Він наголосив, що досі ніхто не знає справжніх вимог країни-агресора. Росіяни ніколи публічно їх не озвучували, обмежуючись лише кулуарними заявами. Це дає їм простір для маневру та подальших маніпуляцій.

Які вимоги висувала Росія?