Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, что слова турецкого министра вызвали большой резонанс и были активно подхвачены СМИ.

Смотрите также Кислица назвал отправную точку в разговорах о территориальных вопросах Украины и России

Почему это заявление не является важным?

В оригинале же эта фраза прозвучала так, будто во время переговоров в Стамбуле Россия уже не настаивала на контроле над всеми четырьмя областями Украины.

Другое дело, если бы Россия прямо заявила, что отказывается от требований по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. То есть тех территорий, которые она на самом деле не контролирует полностью. Только Луганскую, по словам политолога, Россия удерживает примерно на 99,3%.

Фидан, конечно, это подал как большой прорыв. Почему? Потому что это произошло в Стамбуле. И, возможно, для турок или для кого-то другого это выглядит как определенная уступка со стороны России, но по факту такой она не является,

– сказал Рейтерович.

Ведь Путин так и не смог захватить эти четыре области Украины, поэтому Россия "готова" говорить об уступках только потому, что фактически их не контролирует. Если бы она имела над ними полный контроль, разговор выглядел бы совсем иначе. А поскольку сил для захвата этих территорий у России нет, она и подает ситуацию в манипулятивный способ.

Он добавил, что подобных заявлений, вероятно, будет еще много. В то же время относиться к ним следует с осторожностью.

"Они пока не дают дополнительного ответа на те вопросы, которые на самом деле нас волнуют. Россия принципиально позицию не изменила. Учитывая, что передавали они максимально подробно эту позицию исключительно одному человеку – фамилия которого Стив Уиткофф. А как выяснили американские журналисты, Уиткофф не запомнил, что на самом деле россияне ему говорили. Поэтому эту проблему имеем и до сегодняшнего дня", – сказал Рейтерович.

Он отметил, что до сих пор никто не знает настоящих требований страны-агрессора. Россияне никогда публично их не озвучивали, ограничиваясь лишь кулуарными заявлениями. Это дает им пространство для маневра и дальнейших манипуляций.

Какие требования выдвигала Россия?