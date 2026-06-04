Контроль над Донбасом і "готовність до компромісів": Путін зробив низку заяв про Україну

Путін заявив, що Росія продовжує наступальні дії в Україні та нібито контролює значні території на сході й півдні країни. Водночас він наголосив на готовності до переговорів та угоди з Києвом.

Такі заяви російський диктатор зробив під час спілкування з керівниками міжнародних інформагентств на полях Петербурзького економічного форуму.

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Воєнний злочинець Путін заявив, що наміри Росії "укласти угоду" та водночас прагнення контролювати весь Донбас не суперечать одне одному.

Він також підкреслив, що Росію в контексті війни в Україні цікавить реальна ситуація на фронті, а не зовнішні оцінки чи заяви окремих політиків маючи на увазі держсекретаря США Марко Рубіо. За словами диктатора, російські війська продовжують наступальні дії на всіх напрямках.

Немає місця, де не було б наступу збройних сил Росії у СВО,

– підкреслив Путін.

Також диктатор заявив, що Росія повністю контролює територію так званої "ЛНР" і понад 85% "ДНР". Він стверджує, що під контролем Росії нібито нині перебуває близько 80% Запорізької області.

Разом із тим він торкнувся теми чисельності української армії, заявивши, що у ЗСУ "катастрофічно не вистачає особового складу". За його словами, чисельність українського війська останнім часом скоротилася на 100 тисяч осіб, а щомісячні втрати нібито становлять 40 тисяч.

Зауважимо, що нещодавно Рубіо заявляв, що втрати російської сторони перевищують кількість поранених.

Окрім того, російський лідер повідомив нібито про зростання випадків дезертирства в Україні, назвавши це однією із головних проблем ЗСУ.

Росія знову почала говорити про переговори

Путін порівняв Росію із Україною у питанні "патріотизму та волі народу". За його словами, у росіян цього буцімто більше, й саме такий аспект є ключовим у досягненні цілей "СВО".

Водночас диктатор відзначив готовність Москви все ж домовитись із Україною про завершення війни мирним шляхом на базі Анкориджу.

Москва готова піти на компроміси, обумовлені в Анкориджі, потрібно щоб на них погодився Київ,

– зазначив Путін.

Втім, на думку диктатора, Київ нібито не готовий до мирного врегулювання через внутрішню політичну ситуацію. Він стверджує, що чинна влада в Україні нібито не зацікавлена у припиненні бойових дій, оскільки це може вплинути на її подальші політичні позиції та утримання влади.

Зауважимо, тема мирних переговорів із Україною різко стала актуальною для Москви після масштабної атаки Сил оборони на Санкт-Петербург.

Вночі та під ранок 3 червня українські безпілотники завдали вражаючих ударів по по терміналу "Санкт-Петербург", заводам російського ВПК, сторожовому судну в Азовському морі та складах із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Цікаво, що атака відбувалась одночасно із Петербурзьким міжнародним економічним форумом. Тож безпілотники фактично знищили не лише важливі об'єкти противника, але й підірвали ключовий наратив Кремля про "економічну силу" та "могутність".

Глава російського МЗС Лавров також виступив із заявами про готовність Кремля вести перемовини із Україною щодо завершення війни.

Аналогічну заяву зробив заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін на полях ПМЕФ. Водночас речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що російсько-американські контакти щодо України нібито тривають. Деталей не навела, однак додала, що Кремль буде продовжувати переговори із США, які розпочались на саміті на Алясці.

Представник Кремля з питань економічної співпраці Кирило Дмитрієв додав, що контакти між Росією та США щодо врегулювання війни в Україні відбуваються кілька разів на тиждень.