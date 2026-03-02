Трамп виступає з ключовими заявами щодо ситуації в Ірані

Останніми днями ситуація на Близькому Сході стала однією з ключових та найбільш динамічних тем геополітики. Після розпочатої 28 лютого спільної військової операції США й преІзраїля проти Ірану та ліквідації аятоли Алі Хаменеї в низці країн регіону гриміли вибухи, відомо про загиблих та поранених як серед представників влади, так і серед цивільного населення.

На тлі цього президент США виступає із важливими заявами, що стосуються військової операції та загального становища на Близькому Сході. Онлайн-трансляцію з виступу очільника Білого дому можете дивитися в матеріалі 24 Каналу.

Що каже Трамп про ситуацію в Ірані?

Трамп виступає із заявами по Близькому Сходу: дивіться відео