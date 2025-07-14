Пісторіус і Гегсет зустрінуться, щоб обговорити ракети для України

Дональд Трамп 14 липня пообіцяв багато зброї для України. На цьому тлі проведуть розмову міністри оборони США та Німеччини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

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Про що говоритимуть Пісторіус і Гегсет?

Їхня зустріч може відбутися вже 14 липня.

Міністр оборони Німеччини зустрінеться в понеділок з міністром оборони США щодо ракет. Трамп і Рютте заявили, що Німеччина збирається поставити Україні велику кількість озброєнь, включаючи системи протиракетної оборони Patriot, в рамках ширшої ініціативи США і Альянсу щодо зміцнення української оборони,

– ідеться в дописі.

Тож міністри обговорять передачу Patriot. Частину цих ЗРК Трамп обіцяв надати протягом кількох днів. Загалом у його заяві мовиться про 17 комплексів ППО.

Цікаво! ЗМІ припускають, що список зброї для України від США більший.

Трамп войовниче налаштований проти Росії. Він не тільки запевнив, що озброїть Україну, але й накладе 100% мит на Москву та її торгівельних партнерів, якщо мирної угоди не буде протягом 50 днів.