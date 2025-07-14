Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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О чем будут говорить Писториус и Хэгсет?

Их встреча может состояться уже 14 июля.

Министр обороны Германии встретится в понедельник с министром обороны США по поводу ракет. Трамп и Рютте заявили, что Германия собирается поставить Украине большое количество вооружений, включая системы противоракетной обороны Patriot, в рамках более широкой инициативы США и Альянса по укреплению украинской обороны,

– говорится в заметке.

Поэтому министры обсудят передачу Patriot. Часть этих ЗРК Трамп обещал предоставить в течение нескольких дней. Всего в его заявлении говорится о 17 комплексах ПВО.

Интересно! СМИ предполагают, что список оружия для Украины от США больше.

Трамп воинственно настроен против России. Он не только заверил, что вооружит Украину, но и наложит 100% пошлин на Москву и ее торговых партнеров, если мирного соглашения не будет в течение 50 дней.