79-річний Трамп приховує синці та занадто часто відвідує лікарів: що з його здоров'ям

Президент США Дональд Трамп готується до чергового планового медичного огляду. Часті візити до лікаря викликають додаткову увагу до його стану здоров’я.

Попри заяви Білого дому про "відмінну фізичну форму", незалежні лікарі та медіа ставлять під сумнів повноту оприлюдненої інформації. Про це пише The Washington Post.

Що відомо про здоровʼя Трампа?

Президент США Дональд Трамп, якому майже 80 років, у вівторок має пройти черговий медичний огляд у військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. За даними американських медіа, це вже третій або четвертий візит до медзакладу за останні 13 місяців, що є нетиповим для президентської практики.

Зазвичай глави Білого дому проходять щорічний комплексний огляд, однак у випадку Трампа кількість візитів суттєво зросла. Це підсилює суспільну увагу до його фізичного та когнітивного стану.

У Білому домі наголошують, що президент перебуває у "відмінному стані здоров’я" та не має серйозних обмежень у виконанні обов’язків. Лікарі адміністрації раніше також заявляли про "виняткові показники" після попередніх обстежень.

Водночас незалежні медичні експерти та оглядачі звертають увагу, що Білий дім не розкриває повного обсягу інформації про проведені процедури. Зокрема, уточнення щодо окремих обстежень з’являються із запізненням або після запитів журналістів.

Здається, що цей Білий дім просто не хоче визнавати жодних фізичних недуг, але у людей похилого віку виникають проблеми зі здоров’ям, а президенту майже 80 років. Здається, Білому дому просто бракує відвертості,

– сказав Джонатан Райнер, кардіолог, який довго працював у колишнього віцепрезидента Діка Чейні.

У публічному просторі неодноразово фіксувалися моменти, які викликали запитання у медиків. Серед них – синці на руках, періодичні набряки нижніх кінцівок та епізоди втоми під час публічних заходів. За словами окремих лікарів, такі прояви можуть бути типовими для людей старшого віку, однак у випадку президента вони потребують більш детального пояснення з боку офіційних медичних служб.

Раніше повідомлялося про діагноз хронічної венозної недостатності, який може пояснювати частину симптомів, зокрема набряки ніг.

Окрему увагу експерти приділяють когнітивному стану президента. Трамп неодноразово заявляв, що успішно проходив тести та демонструє високу працездатність.

"Я не проти, щоб мене називали блискучим, повним тираном-диктатором, але я не хочу, щоб мене називали дурнем", – сказав він на мітингу в п’ятницю.

Він додав, що "всіх президентів і кандидатів у віцепрезиденти слід змусити пройти когнітивний тест і тест на інтелект", стверджуючи, що він перевершить Обаму та Байдена.

Водночас частина медиків наголошує, що для людей майже 80-річного віку важливо регулярно оцінювати виконавчі функції, пам’ять та швидкість прийняття рішень. Саме ці аспекти вважаються критичними для виконання обов’язків глави держави.

Що відомо про нібито невиліковну хворобу Трампа?

У медійному просторі знову активізувалися обговорення стану здоров’я 79-річного президента США Дональда Трампа. Причиною стали помітні синці на руках політика та його поведінка під час публічних виступів.

Окремі експерти почали висловлювати припущення щодо можливих неврологічних порушень. Ліцензований фізіотерапевт Адам Джеймс заявив, що у Трампа можуть спостерігатися ознаки лобно-скроневої деменції. Він наголосив, що такі симптоми, як порушення ходи, невиразна мова та проблеми з контролем імпульсів, можуть свідчити про ураження лобної частки мозку.

За його словами, подібне захворювання зазвичай прогресує протягом 7 – 12 років після встановлення діагнозу. Водночас Джеймс припустив, що у випадку Трампа хвороба може розвиватися швидше.

Він навіть озвучив оцінку, що президенту США може залишатися 2 – 4 роки життя. Експерт підкреслив, що такі прогнози є припущеннями та потребують медичного підтвердження, зокрема через МРТ та когнітивні тести.