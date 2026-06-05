"Це хороша ініціатива": Макрон прокоментував ідею Зеленського зустрітися з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ідею Володимира Зеленського провести особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Відповідну заяву Макрон зробив після прибуття на саміт ЄС – Західні Балкани, що проходить у Чорногорії, повідомляє Укрінформ.

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Що Макрон думає про ініціативу Зеленського?

Еммануель Макрон заявив, що вважає лист Володимира Зеленського до Путіна із пропозицією зустрічі "хорошою ініціативою". За його словами, Франція завжди підтримувала прямі переговори між Україною та Кремлем.

Політик також зазначив, що саме Україна та Росія нині можуть визначити параметри можливого припинення вогню та майбутнього мирного плану, а європейські країни "можуть у цьому допомогти".

Французький президент додав, що Європа вже робить значний внесок у підтримку України у війні та готова долучитися до формування нової архітектури миру після завершення відповідних дискусій.

Україна – суверенна держава, а ми – Франція, Німеччина та Велика Британія – тісно залучені і скоро знов зустрінемось із Президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки,

– сказав Макрон.

Він також зазначив, що запросив учасників Коаліції охочих до Парижа 13 – 14 липня для проведення зустрічі та впорядкування домовленостей.

До слова, саме в ці дні у Франції відзначають національне свято – День взяття Бастилії.

Нагадаємо, ввечері 4 червня на сайті Офісу Президента опублікували відкритий лист, який Володимир Зеленський написав до Володимира Путіна. У цьому листі президент України запропонував прямий формат переговорів між сторонами та заявив про готовність до зустрічей для обговорення конфлікту.

За словами Зеленського, для цього можна обрати нейтральні майданчики в інших країнах, зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах Арабського світу.