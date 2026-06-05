Соответствующее заявление Макрон сделал по прибытии на саммит ЕС – Западные Балканы, проходящий в Черногории, сообщает Укринформ.

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Что Макрон думает об инициативе Зеленского?

Эммануэль Макрон заявил, что считает письмо Владимира Зеленского к Путину с предложением встречи "хорошей инициативой". По его словам, Франция всегда поддерживала прямые переговоры между Украиной и Кремлем.

Политик также отметил, что именно Украина и Россия сейчас могут определить параметры возможного прекращения огня и будущего мирного плана, а европейские страны "могут в этом помочь".

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Французский президент добавил, что Европа уже делает значительный вклад в поддержку Украины в войне и готова присоединиться к формированию новой архитектуры мира после завершения соответствующих дискуссий.

Украина – суверенное государство, а мы – Франция, Германия и Великобритания – тесно вовлечены и скоро вновь встретимся с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги,

– сказал Макрон.

Он также отметил, что пригласил участников Коалиции желающих в Париж 13 – 14 июля для проведения встречи и упорядочения договоренностей.

К слову, именно в эти дни во Франции отмечают национальный праздник – День взятия Бастилии.

Напомним, вечером 4 июня на сайте Офиса Президента опубликовали открытое письмо, которое Владимир Зеленский написал Владимиру Путину. В этом письме президент Украины предложил прямой формат переговоров между сторонами и заявил о готовности к встречам для обсуждения конфликта.

По словам Зеленского, для этого можно выбрать нейтральные площадки в других странах, в частности в Швейцарии, Турции или государствах Арабского мира.