Зеленський може отримати мир або воювати ще 3 роки, перш ніж втратить всю країну, – Трамп
- Трамп розкритикував Зеленського за позицію щодо Криму, вважаючи її шкідливою для мирних переговорів з Росією.
- Трамп заявив, що Україна може обрати мир зараз або ризикувати втратити всю країну через продовження війни.
Президент США Дональд Трамп розкритикував позицію Володимира Зеленського щодо Криму, назвавши її шкідливою для мирних переговорів із Росією. За словами американського лідера, Україна стоїть перед вибором: або погодитися на мир зараз, або продовжувати війну ще три роки з ризиком втратити всю країну.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у Truth Social.
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Про що Трамп попередив Зеленського
За словами президента США, заява Зеленського про те, що Україна не визнає окупації Криму, є шкідливою для переговорів з Росією. Він зазначає, що "Крим було втрачено давно" і наразі півострів "навіть не є предметом обговорення".
Ситуація для України жахлива – він може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну… Заява, зроблена сьогодні Зеленським, нічого не дасть, окрім продовження "поля вбивств", а цього ніхто не хоче!,
– заявив Трамп.
За його словами, Україна та Росія дуже близька до укладання угоди про мир, однак "людина, у якої "немає карт для гри", повинна зараз, нарешті, зробити це".