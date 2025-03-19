Зеленський попросив Трампа передати ракети до Patriot: як відреагував президент США

Під час розмови з президентом США Зеленський згадав про американську систему ППО Patriot. І попросив Трампа про ракети до неї. 24 Канал передає деталі

Стає дедалі більше подробиць щодо розмови Зеленського з Трампом 19 березня.

Дивіться також Можуть змінити хід війни: чому українські "Довгі Нептуни" жахають Росію і чи долітають до Москви

Що сказав Трамп про ракети для Patriot

У Білому домі передали слова лідера США.

"Президент Трамп погодився співпрацювати із Зеленським, щоб знайти те, що є доступним, зокрема в Європі", – заявили там.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу, присвяченому розмові, навела деякі деталі. Вона розповіла, що лідери держав погодилися працювати разом над припиненням війни й обговорили проблеми.

"Зеленський просив захистити цивільних ракетними системами Patriot. Трамп погодився", – коротко сказала речниця.

Чому ця заява важлива

Коли США припинили надавати військову допомогу Україні, одним із критичних моментів стала нестача ракет Patriot. Вони й так були в дефіциті, а іноземні ЗМІ писали, що цей єдиний засіб проти балістичних ракет може закінчитися за кілька тижнів.

Але Трамп тоді відмовився коментувати, що буде, якщо в Україні закінчаться ракети для Patriot.

Водночас український президент заявляв: хотів отримати ліцензії від Заходу на виробництво ракет для ППО. Але це не вдалося зробити. Тоді йшлося про SAMP-T.