Зеленський попросив Трампа передати ракети до Patriot: як відреагував президент США
- Зеленський попросив Трампа передати ракети для системи ППО Patriot під час їхньої розмови.
- У Білому домі розповіли про реакцію президента США.
Під час розмови з президентом США Зеленський згадав про американську систему ППО Patriot. І попросив Трампа про ракети до неї. 24 Канал передає деталі
Стає дедалі більше подробиць щодо розмови Зеленського з Трампом 19 березня.
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Що сказав Трамп про ракети для Patriot
У Білому домі передали слова лідера США.
"Президент Трамп погодився співпрацювати із Зеленським, щоб знайти те, що є доступним, зокрема в Європі", – заявили там.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу, присвяченому розмові, навела деякі деталі. Вона розповіла, що лідери держав погодилися працювати разом над припиненням війни й обговорили проблеми.
"Зеленський просив захистити цивільних ракетними системами Patriot. Трамп погодився", – коротко сказала речниця.
Чому ця заява важлива
Коли США припинили надавати військову допомогу Україні, одним із критичних моментів стала нестача ракет Patriot. Вони й так були в дефіциті, а іноземні ЗМІ писали, що цей єдиний засіб проти балістичних ракет може закінчитися за кілька тижнів.
Але Трамп тоді відмовився коментувати, що буде, якщо в Україні закінчаться ракети для Patriot.
Водночас український президент заявляв: хотів отримати ліцензії від Заходу на виробництво ракет для ППО. Але це не вдалося зробити. Тоді йшлося про SAMP-T.