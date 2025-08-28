Зеленський і Путін не готові самі завершити війну, – Білий дім
- Білий дім заявив, що Зеленський і Путін не готові самі завершити війну між Україною та Росією.
- Президент США Дональд Трамп планує зробити заяви щодо цього конфлікту, а також висловив своє незадоволення нещодавніми атаками Росії по Україні.
Білий дім повідомив, що президент України Володимир Зеленський та глава Кремля Володимир Путін не готові самостійно завершити війну. Пізніше президент США Дональд Трамп висловиться з цього питання.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 28 серпня.
Як у Білому домі прокоментували перебіг війни в Україні?
Левітт заявила, що Зеленський та Путін не готові самі припинити війну. Вона також повідомила, що Трамп планує пізніше зробити заяви щодо конфлікту між Росією та Україною.
Путін і Зеленський не готові самі припинити війну. Трамп незабаром зробить додаткові заяви,
– сказала Левітт.
У Білому домі також прокоментували нещодавні удари Росії по Україні. Там зазначили, що Трампу подібні атаки не подобаються, однак він не здивований подіями і продовжує спостерігати.
Що відомо про майбутню зустріч Зеленського та Путіна?
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч між Зеленським і Путіним, ймовірно, не відбудеться. Однак він не надав пояснень, чому так вважає.
- Водночас генсек НАТО Марк Рютте висловив сподівання, що зустріч Зеленського та Путіна таки відбудеться. За його словами, президент України "довів свою відданість", тому тепер хід за російьким лідером.
- Додамо, що голова МЗС Росії Сергій Лавров раніше заявляв про те, що Москва готова до переговорів із Зеленським як "де-факто" главою України. Водночас він звинуватив США та ЄС у "спробах зірвати переговори".