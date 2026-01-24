"Європа не здатна себе захистити": The Telegraph оцінило жорстку риторику Зеленського у Давосі

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, різко розкритикував Європу. Думки політичних експертів з цього приводу розділилися.

Хтось вважає подібні висловлювання недоречними на тлі нещодавньої допомоги Києву від Європи, проте є й ті, хто переконаний, що відповідна критика була потрібна. Про це пише The Telegraph.

Як оцінюють виступ Зеленського?

Український президент під час своєї промови засудив європейський континент за нездатність захистити себе, зазначивши, що впродовж минулого року союзникам не вдалося досягти прогресу, і що нічого не змінилося.

Він розкритикував схильність Європи жорстко говорити про оборону, Україну, Путіна та російські санкції, а потім майже нічого не робити, наголосивши, що "не можна побудувати новий світовий порядок лише на словах".

Володимир Зеленський з критикою порівняв Європу із заходами адміністрації Дональда Трампа, згадавши про нещодавні успішні перехоплення нафтових танкерів, які належать до тіньового флоту Росії та спонсорують війну.

Водночас, за його словами, усе це відбувалося у той момент, коли "російська нафта транспортувалася прямо вздовж європейських берегів". І Ніколас Мадуро наразі перебуває у в’язниці Нью-Йорка, а "Путін – ні".

Дехто скаже, що їдка промова Зеленського була недоречною, враховуючи всю фінансову, дипломатичну та військову допомогу, яку європейські лідери надали Україні з лютого 2022 року. Але після майже чотирьох років майже постійного благання та необхідності витягувати з Європи значну підтримку, як зубами, чесно кажучи, його слова були цілком справедливими,

– ідеться у статті.

Видання зауважує, що Європа мала чимало можливостей та часу, щоб посилити тиск на Росію, зокрема, шляхом запровадження жорсткіших санкцій або передачею зброї Києву, наприклад, винищувачів або ракет.

Таку оцінку Володимира Зеленського називають жорстокою, проте правильною, адже ще до вторгнення Європа обіцяла Україні членство в НАТО та ЄС, що або непомітно відкладалося, або відверто порушувалося.

Зазначається, що усе вищезгадане відбувалося, попри численні обіцянки низки європейських лідерів, зокрема прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, підтримувати Україну у війні "стільки, скільки потрібно".

"Український президент каже це не для того, щоб завдати болю своїм європейським союзникам, а для того, щоб вивести їх зі сплячого стану, що веде до подальшої небезпеки та кризи, в якому вони зараз опинилися. Якщо Зеленський не зможе змусити Європу послухати його, то ніхто не зможе", – резюмували у матеріалі.

Про що ще заявив Зеленський у Давосі?