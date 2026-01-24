Кто-то считает подобные высказывания неуместными на фоне недавней помощи Киеву от Европы, однако есть и те, кто убежден, что соответствующая критика была нужна. Об этом пишет The Telegraph.
Как оценивают выступление Зеленского?
Украинский президент во время своей речи осудил европейский континент за неспособность защитить себя, отметив, что в течение прошлого года союзникам не удалось достичь прогресса, и что ничего не изменилось.
Он раскритиковал склонность Европы жестко говорить об обороне, Украине, Путина и российских санкциях, а потом почти ничего не делать, подчеркнув, что "нельзя построить новый мировой порядок только на словах".
Владимир Зеленский с критикой сравнил Европу с мерами администрации Дональда Трампа, вспомнив о недавних успешных перехватах нефтяных танкеров, которые принадлежат к теневому флоту России и спонсируют войну.
В то же время, по его словам, все это происходило в тот момент, когда "российская нефть транспортировалась прямо вдоль европейских берегов". И Николас Мадуро сейчас находится в тюрьме Нью-Йорка, а "Путин – нет".
Некоторые скажут, что едкая речь Зеленского была неуместной, учитывая всю финансовую, дипломатическую и военную помощь, которую европейские лидеры предоставили Украине с февраля 2022 года. Но после почти четырех лет почти постоянной мольбы и необходимости вытягивать из Европы значительную поддержку, как зубами, честно говоря, его слова были вполне справедливыми,
– говорится в статье.
Издание отмечает, что Европа имела немало возможностей и времени, чтобы усилить давление на Россию, в частности, путем введения более жестких санкций или передачей оружия Киеву, например, истребителей или ракет.
Такую оценку Владимира Зеленского называют жестокой, однако правильной, ведь еще до вторжения Европа обещала Украине членство в НАТО и ЕС, что или незаметно откладывалось, или откровенно нарушалось.
Отмечается, что все вышеупомянутое происходило, несмотря на многочисленные обещания ряда европейских лидеров, в частности премьер-министра Великобритании Кира Стармера, поддерживать Украину в войне "столько, сколько нужно".
"Украинский президент говорит это не для того, чтобы причинить боль своим европейским союзникам, а для того, чтобы вывести их из спящего состояния, ведущего к дальнейшей опасности и кризису, в котором они сейчас оказались. Если Зеленский не сможет заставить Европу послушать его, то никто не сможет", – резюмировали в материале.
О чем еще заявил Зеленский в Давосе?
Во время выступления он заявил, что необходимая документация для соглашения о завершении войны уже почти сформирована. По его словам, Украина полностью готова к миру, однако такую же готовность должна продемонстрировать и Россия.
В то же время он отдельно поставил вопрос безопасности европейских государств, в частности Литвы и Польши, в случае агрессии со стороны России. По его мнению, Европа полагается только на веру, что если будет угроза, НАТО сработает.
Кроме вышеупомянутого, он отметил, что ни одна система безопасности заверений для Украины не может быть эффективной без активной роли Соединенных Штатов и приветствовал готовность союзников помочь.