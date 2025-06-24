Закрита частина саміту НАТО пройде без участі Зеленського – Politico

Президент України Володимир Зеленський не братиме участі в головній закритій сесії саміту НАТО. На тлі нових політичних реалій Альянс вирішив обмежити формат участі українського лідера.

Раніше Зеленський був присутній на ключових переговорах НАТО після повномасштабного вторгнення Росії. Але тепер, за словами дипломатів, вплив чинників, пов'язаних з Дональдом Трампом, змінює підхід до Києва. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

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Зеленський буде лише на вечері – без участі у переговорах лідерів

За попередньою інформацією, Володимир Зеленський буде присутній на вечері учасників саміту у вівторок, 24 червня. Це вважається символічним жестом підтримки. Однак участь у головній закритій сесії лідерів, яка запланована на середу, 25 червня, не передбачена – і це помітна зміна порівняно з попередніми роками.

Зміну формату пояснюють потребою зберегти консенсус у нових політичних умовах. Особливо – через потенційне повернення Дональда Трампа, який критично ставиться до підтримки України. Тому країни НАТО обрали обережніший підхід – щоб не дратувати політиків у США, які можуть стати ключовими у 2025 році.

Попри зміну формату участі, Альянс готує офіційну заяву про підтримку України. У декларації з саміту НАТО планують закріпити "незворотність" шляху Києва до членства, хоча чітких термінів не називають. Також заплановане створення нової Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Ще одна перемога – новий підхід до оборонних витрат

Ще одним важливим кроком стане включення допомоги Україні до національних оборонних витрат країн-членів НАТО. Це дозволить легше обґрунтовувати підтримку Києва перед виборцями. Для України це вважається символічною, але важливою перемогою.

Як зазначає Politico, "успіх" саміту в Гаазі полягає не лише в ухвалених рішеннях, а й у тому, що він "не розвалив НАТО". Фактично, основна мета – не досягнення нових проривів, а запобігання виходу США з Альянсу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що членство в НАТО є взаємовигідним для України та Альянсу, але наразі неможливе. Президент наголосив на бойовому досвіді України, критикуючи повільне нарощування оборонного потенціалу серед партнерів НАТО.