Зеленський заявив про взяття у полон китайців: з'явилась реакція Пекіна

Президент України Володимир Зеленський 8 квітня заявив, що Сили оборони захопили двох китайців. У Пекіні відреагували на це повідомлення та дали відповідь.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Newsweek.

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У КНР прокоментували інформацію про полонених китайців

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що працює з українцями задля перевірки повідомлення про те, що двох громадян країни захопили в полон. Ці військові воювали в Донецькій області на стороні Росії, що суперечить миротворчим заявам Пекіна.

Дозвольте мені підкреслити, що китайський уряд завжди просить громадян Китаю триматися якомога далі від зон збройних конфліктів, уникати будь-якої форми участі у збройних конфліктах і, зокрема, уникати участі у військових операціях будь-якої сторони,

– прокоментував заяви Володимира Зеленського речник китайського МЗС Цзянь.

Володимир Зеленський зазначив, що особи двох полонених громадян Китаю вдалося встановити за допомогою їхнвх документів. Президент упевнений, що в підрозділах російської армії насправді є значно більше китайців. Усі деталі їхньої участі у війні з'ясовує українська розвідка, СБУ та відповідні підрозділи ЗСУ.

До слова, У Державному департаменті США висловили стурбованість цією доповіддю. Там заявили, що Китай є "головним джерелом" війни Росії проти України.

"Китай є основним фактором, який сприяє Росії у війні в Україні. Країна забезпечує майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для підтримки війни. Вісімдесят% надходить з Китаю", – сказала речниця Держдепартаменту Теммі Брюс.

Президент США Дональд Трамп, зазначив, що якщо дві ядерні держави – Росія та Китай – далі співпрацюватимуть, то це сприятиме глобальній нестабільності та зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними.

Україна викликала представника Китаю для розмови

Міністерство закордонних справ України чекає на зустріч із тимчасово повіреним у справах Китаю через те, що на фронті на боці Росії воюють громадяни його країни. Міністр МЗС Андрій Сибіга заявив, що ймовірна залученість китайців до війни ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру України до Пекіна як до відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН.