Зеленський, здається, рухається в неправильному напрямку, – Білий дім про переговори

У Білому домі вважають, що президент України Володимир Зеленський своїми діями ускладнює мирні переговори з Росією. Там також зазначають, що терпіння президента США Дональда Трампа "закінчується".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Левітт.

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Як у Білому домі прокоментували мирні переговори

За словами Левітт, Трамп у своєму нещодавньому дописі мав на увазі, що Крим віддав колишній президент США Барак Обама, дозволила Росії захопити півострів у 2014 році. Однак чинний американський лідер не вимагає від України офіційного визнання анексії, а закликає лише, щоб всі сторони сіли за стіл переговорів.

І для того, щоб укласти хорошу угоду, обидві сторони повинні піти трохи незадоволеними. І, на жаль, президент Зеленський намагається оскаржити ці мирні переговори в пресі. І це неприйнятно для президента,

– заявила Левітт.

Вона також додала, що переговори мають відбуватися за зачиненими дверима. Крім того, за її словами, Трамп "розчарований", а його терпіння закінчується. Вона наголосила, що американський лідер прагне зупинити вбивства та принести мир, однак "для того, щоб настав мир треба, щоб обидві сторони війни хотіли цього".

"І, на жаль, президент Зеленський, здається, рухається в неправильному напрямку", – зазначила речниця.