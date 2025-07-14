Обговорили історичну угоду НАТО з США, – Келлог прокоментував зустріч з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США у Києві 14 липня. Кіт Келлог розповів деталі події.

Про це пише 24 Канал із посиланням на допис Кіта Келлога.

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Що Келлог сказав про зустріч з Зеленським?

Невдовзі після зустрічі з українським лідером Кіт Келлог прокоментував подію.

Сьогодні в Києві з Зеленським, щоб обговорити історичну угоду НАТО, укладену за ініціативою президента США, яка пришвидшить постачання найкращої американської зброї в Україну,

– написав політик.

Він підкреслив, що ця угода повністю профінансована союзниками та пришвидшує доставлення, підтримує оборону України, зміцнює єдність НАТО і підкреслює відданість президента ідеї миру через силу.

Під час зустрічі Зеленський та Келлог насамперед обговорили питання стосовно досягнення миру в Україні, зокрема те, які можливості для цього наразі існують, і що можна зробити, аби наблизити його.

За словами українського лідера, для миру потрібні посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою, а також санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає.