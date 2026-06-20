Лінія фронту в іншому місці, – прем'єр Польщі Туск відреагував на скандал з Орденом Білого Орла

Дональд Туск відреагував на скандал щодо позбавлення Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі. Він закликав лідерів країн "не підігрівати напругу".

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі на сторінці у соцмережі X.

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Як відреагував Туск?

У своїй реакції Дональд Туск заявив, що конфлікт, який виник між країнами, може бути вигідний Росії, адже "тішить Путіна та шокує наших союзників".

Завдання президентів Зеленського та Навроцького – заспокоювати емоції, а не підігрівати напругу,

– написав глава польського уряду.

Крім того, польський прем'єр вказав на те, що "лінія фронту проходить в іншому місці".

Нагадаємо, 19 червня польський президент Кароль Навроцький заявив, що позбавив українського лідера Ордена Білого Орла, що є найвищою нагородою Польщі. Причиною стало присвоєння одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесного найменування "Героїв УПА".

Навроцький пояснив, що у відносинах між країнами "є межі, які не можна перетинати". Також він запевнив, що рішення нібито не було спрямоване проти української нації, а польська підтримка України в боротьбі з російською агресією не змінилась.

Опісля рішення розкритикував глава МЗС України Андрій Сибіга. Він заявив, що у відповідь поверне вручений йому Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею".