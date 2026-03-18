Мінімум сну і максимум кави: у NYT опублікували репортаж про день Зеленського на передовій

Журналістка The New York Times Кім Баркер, яка пише про війну в Україні, отримала унікальну можливість приєднатися до Володимира Зеленського під час поїздки президента на фронт.

За словами самої кореспондентки, цей візит дав змогу побачити Зеленського та його оточення зблизька – на п'ятий рік повномасштабної війни, йдеться в матеріалі NYT.

Читайте також Має сильний вплив на ППО: Зеленський сказав, як війна на Близькому Сході зачіпає Україну

Як пройшла поїздка на передову?

Кім Баркер розповіла, що раніше подібного доступу журналістам не надавали, і сама ідея вважалася складною для реалізації. Втім, на тлі зміщення глобального фокусу на війну з Іраном, позиція президента змінилася.

Уже наступного дня журналістка вирушила у поїздку: президент провів із Баркер близько 90 хвилин і дозволив супроводжувати його протягом усього дня.

Я думаю, що вони намагаються зробити все можливе, щоб сказати, що ця війна в Україні все ще триває. Вони кажуть: "Нам потрібна допомога. Ми готові зробити все можливе, щоб допомогти нашим союзникам на Близькому Сході, але нам все ще потрібна допомога",

– пояснила Кім Баркер.

За словами журналістки, для неї було важливо показати не лише офіційну сторону, а й людський вимір, зокрема побутові деталі – як-от інтенсивний графік Зеленського, який, за оцінками його радника, спить близько п'яти годин на добу та випиває до десяти чашок кави щодня.

Під час поїздки Зеленський також жартував із військовими, зокрема з головнокомандувачем Олександром Сирським.

Як зазначила Кім Баркер, саме використання особистих деталей в матеріалі допомагає читачам краще відчути реальність війни.

В якийсь момент ми всі обідаємо, і він (Зеленський, – 24 Канал) сидить навпроти мене, і я думаю, що було б недбалістю з мого боку не почати розмову, тому я просто запитала: "Що на обід?" Він розповідав мені про те, як навіть професійні кухарі пішли до армії готувати,

– поділилася журналістка.

Коли Зеленський був на фронті?