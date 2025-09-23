Трамп назвав твердження про зміну клімату "найбільшою брехнею всіх часів". За його словами, усі прогнози ООН були помилковими.

Про це американський лідер заявив під час виступу в Генасамблеї ООН, інформує 24 Канал.

Що сказав Трамп про кліматичні зміни?

Дональд Трамп заявив, що зміна клімату є "найбільшим шахрайством, яке коли-небудь було скоєно у світі".

“Більше немає глобального потепління, більше немає глобального похолодання. Всі ці прогнози, зроблені ООН та багатьма іншими, часто з поганих причин, були помилковими. Вони були зроблені дурними людьми, які коштували своїм країнам статків і позбавили ці країни шансів на успіх. Якщо ви не відмовитеся від цієї "зеленої афери", ваша країна зазнає поразки", – заявив лідер США.

Крім цього, глава Білого дому назвав вуглецевий слід міфом, вигаданим "людьми зі злими намірами".

Інші заяви Трампа під час засідання Генасамблеї ООН