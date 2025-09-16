Як гора перетворилася на острів?

На південному сході Аляски, де лід стрімко поступається місцем воді, відбулася знакова географічна подія. Гора, відома як Прау-Ноб (Prow Knob), яка десятиліттями була оточена масивним льодовиком Альсек, влітку 2025 року офіційно стала островом. Супутникові знімки NASA підтверджують, що льодовик повністю відступив від гори, залишивши її оточеною водами озера Альсек, пише 24 Канал з посиланням на NASA.

Дивіться також Крижане серце Антарктиди нагрівається швидше, ніж вважалося

Ця трансформація відбулась у період між 13 липня та 6 серпня 2025 року. Гора Прау-Ноб, площею близько 5 квадратних кілометрів, раніше була нунатаком – скелястим піком, що виступає над поверхнею льодовика. Свою назву, що перекладається як "ніс корабля", вона отримала в 1960 році від гляціолога Остіна Поста, якому її форма нагадала ніс судна.



Так місцевість виглядала 5 липня 1984 року / Фото Обсерваторії Землі NASA

Процес відступу льодовика Альсек триває вже багато десятиліть. Ще на початку XX століття він простягався на 5 кілометрів на захід від Прау-Ноб. Знімки, зроблені супутником Landsat у 1984 році, показують, що лід уже тоді почав відступати, а частина гори перетворилася на берегову лінію. З того часу обидва рукави льодовика Альсек відступили більш ніж на 5 кілометрів, а площа озера Альсек зросла з 45 до 75 квадратних кілометрів. Разом із сусідніми прильодовиковими озерами їхня загальна площа збільшилася більш ніж удвічі.



Так місцевість виглядала 6 серпня 2025 року / Фото Обсерваторії Землі NASA

Цікаво, що гляціологи Остін Пост та Маурі Пелто, вивчаючи швидкість танення льодовика в період з 1960 по 1990 рік, прогнозували, що Прау-Ноб стане островом до 2020 року. Однак льодовик протримався трохи довше, ніж очікувалося.

Поява нового острова є не просто цікавим фактом для картографів, а й наочним свідченням прискорення кліматичних змін. Відділення Прау-Ноб робить льодовик Альсек менш стабільним і більш схильним до розколювання, що, ймовірно, прискорить його подальше танення. Цей випадок підкреслює, як глобальне потепління буквально на очах змінює вигляд нашої планети, створюючи нові ландшафти та екосистеми.