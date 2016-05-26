У Кремлі можуть готувати змову проти Путіна: інтерв'ю з полковником Британії

Диктатор Владімір Путін незацікавлений у завершенні війни. Окупанти не досягли поставлених цілей в Україні, і Путін відповідальний за майже мільйон ліквідованих росіян і крах російської економіки. Тож тиск на нього зростає, зокрема ще й через падіння цін на нафту. У Кремлі є як ті, хто хоче продовжувати війну, так і ті, хто занепокоєний діями Путіна.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв'ю 24 Каналу розповів, хто може готувати змову проти Путіна та яка найбільша слабкість диктатора. Більше про це – читайте далі у матеріалі.

Зверніть увагу ЗМІ оцінили, скільки ще часу Росія спроможна вести війну в Україні

Що змусить Росію почати реальні переговори

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Владіміром Путіним. Однак Путін не пішов на жоден компроміс, не зробив жодних поступок і просто запропонував продовжити ці нескінченні переговори з українцями. Чи не переоцінює Путін свої можливості зараз?

Думаю, є кілька моментів. Ця незвичайна телефонна розмова тривала понад дві години, і, видається, вони так і не обговорили нічого по-справжньому суттєвого. Абсолютно очевидно, що Путін наразі не зацікавлений у мирі. Якщо подивитися на його становище, це не важко зрозуміти.

Вже мільйон російських солдатів загинули на полі бою, знищено понад 4000 танків, економіка у відчайдушному стані. Путін роками говорив росіянам, що підкорить Україну. Якщо він не виконає обіцяне, це стане його політичним крахом.

Ще зовсім недавно позиція Трампа, риторика і поведінка його радників давали Путіну підстави вважати, що він може продовжувати свої дії та рухатися вперед без серйозного опору. Його умови припинення вогню виглядають абсолютно нереалістичними й неприйнятними для Зеленського та українського народу. Він вимагає, щоб Україна вивела війська з чотирьох областей, які атакувала Росія, і припинила співпрацю із Заходом. Це неприйнятно.

Повне інтерв'ю з полковником армії Великої Британії у відставці: дивіться відео

Це підтверджує, що Путін незацікавлений в мирі. Американці й Трамп, здається, втрачають інтерес до цієї страшної війни. Водночас європейські держави – Велика Британія, Франція – почали виявляти рішучість. Сподіваюся, що сукупна військова міць Європи стане для Путіна достатнім сигналом, що треба припиняти агресію і шукати шляхи до миру.

Коли Путін подивився на Захід 24 лютого 2022 року, то не побачив у Європі традиційного стримування, яке б його турбувало. Тепер ситуація змінилася – європейські армії переозброюються. "Коаліція охочих" має показати готовність застосувати силу в разі потреби, навіть якщо США відійдуть. Це може стати тригером, який змусить росіян сісти за стіл переговорів. Але наразі бажання миру з їхнього боку не видно.

Путін може втратити все за однієї умови

Чи не здається вам, що Путін ризикує остаточно втратити шанс вийти з цієї війни з бодай якимось дипломатичним обличчям, якщо почне вести подвійну гру з Трампом, провокуючи його невдоволення? Чи не втратить він остаточно цю можливість, якщо вирішить затягнути переговори та продовжити війну?

Це безумовно можливо. Складність у тому, що дуже важко зрозуміти самого Трампа – він постійно змінює свої погляди. Віцепрезидент Джей Ді Венс згадував про можливість виходу з переговорів, а сам Трамп натякав, що ситуація його втомлює. Є два варіанти:

Трамп роздратується через Путіна і вирішить залучити міць американських Збройних сил. Тоді Путін може втратити все;

Трамп просто піде й залишить Європу напризволяще.

Саме тому важливо, щоб європейські армії продемонстрували свою силу. Військовий потенціал Європи достатній, щоб стримати Росію. Сподіваємося, Путін це усвідомлює, і що Трамп вирішить підтримати Україну, а не заплющувати очі. Думаю, Трамп або його радники достатньо розумні, щоб розуміти: широкомасштабна війна в Європі вплине й на економіку США.

І ще: Трамп називає себе великим переговорником та вихваляється вмінням укладати угоди. Чи справді він відмовиться від можливості укласти найбільшу угоду у своєму житті? Будемо сподіватися, що ні.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс нещодавно сказав: "Схоже, Путін сам не знає, як вийти з цієї війни". Чи правий він? Що ви думаєте з цього приводу?

Це думка Венса, і, як на мене, в ній є правда. Путін не досяг поставлених цілей, але несе відповідальність за мільйон втрат та крах економіки. Прості люди у Росії борються з тим, щоб їм вистачало хоча б на їжу. Навіть олігархи, якими він себе оточив, роздратовані – вони не можуть відвідати свої маєтки та яхти в Європі.

Тиск на Путіна зростає, зокрема, через падіння цін на нафту. Росія залежна від експорту нафти до Китаю та Індії, щоб підтримувати роботу своїх оборонних заводів. Якщо Саудівська Аравія та США знизять ціну до 50 доларів за барель і менше, Росія швидко залишиться без грошей. А боєприпаси з повітря не з'являються.

Якщо в Кремлі хоч хтось подумає, що Путін готовий до поступок або здатися, – це буде його кінець, після чого влада перейде до іншої людини. Він уже 25 років при владі. Для внутрішньої аудиторії йому потрібна мирна угода або припинення вогню, яке не виглядатиме як поразка. Але важко уявити, як це реалізувати.

На Заході ми розуміємо, що росіяни отримують викривлену інформацію з державних ЗМІ. Тож Венс, можливо, має рацію. І, можливо, Трамп із Венсом зможуть запропонувати такий сценарій, за якого Путін сяде за стіл переговорів і погодиться на припинення вогню, яке не виглядатиме як повна поразка в очах його найближчих прихильників та російського народу.

Це означає, що Путін став жертвою власних рішень? Адже державна пропаганда роками нав'язувала думку про необхідність захоплення всіх чотирьох українських регіонів, попри мільйонні втрати. Тепер він заручник власних обіцянок?

Безперечно. 24 лютого 2022 року здавалося, що все завершиться за кілька днів чи тижнів – так він і сказав росіянам. Але минуло вже понад три роки. Росія окупувала близько 20% України, заплативши за це мільйонами життів.

Ніхто не бачить у цьому успіху. ЗМІ контролюються, а люди отримують лише ту інформацію, яку хочуть почути. Проте навіть деякі російські медіа, близькі до Путіна, почали ставити питання: "Що відбувається в Україні?". Навіть люди в Москві потерпають: інфляція і процентні ставки зросли. Якщо Індія і Китай знайдуть інші джерела дешевої нафти (найімовірніше, так і буде, бо ціни на нафту зростатимуть), Росія залишиться без грошей.

Потенціал Путіна має тривожний вигляд. Що йому треба зробити? Сісти за стіл переговорів та припинити бойові дії, щоб рухатися вперед. Його мета підпорядкувати Україну зараз здається нереалістичною. Навіть за останній рік лінія фронту майже не змінилася. Малоймовірно, що Росія має достатньо підготовлених сил, щоб досягти значних успіхів.

Ми маємо справу з тупиковою ситуацією на полі бою. Я погоджуюся з Трампом: мирна угода про припинення вогню багато в чому залежить від Путіна. Якщо він найближчим часом не вийде з ініціативою, американці можуть втратити терпіння.

Побачимо, що станеться найближчими днями. Сподіваюся, Путін візьме себе в руки й дасть старт довгоочікуваним переговорам, які, за словами Трампа, мають розпочатися негайно. Чи відбудеться це – поки що незрозуміло.

Чи може Росія захопити 4 області до кінця року

Попри серйозні труднощі, з якими стикається Росія на фронті, Путін досі вірить в те, що російські війська, за даними західних ЗМІ, зможуть прорвати оборону та повністю захопити чотири українських області вже до кінця 2025 року. Чому він досі вірить в те, що зможе досягти нереалістичних цілей?

Путін приймає бажане за дійсне. Він має так думати, інакше для нього все буде втрачено. Водночас на фронті більшість російських призовників дуже погано підготовлені, щоб досягти хоч би якихось успіхів.

Минулого тижня була інформація, що російські мотоциклетні війська нібито досягають успіхів на передовій. Однак багато з цієї інформації є певною пропагандою та дезінформацією, що виходить з російських ресурсів. Вони повідомляли, що буцімто декільком мотоциклам вдалося прорватися крізь українську лінію оборони. Проте 90% цих російських солдатів гинуть в бою.

У росіян, імовірно, немає танків, безпілотників, розташованих на позиціях, де вони могли б просунутись вперед. Тому прагнення Путіна захопити повністю чотири українських області до кінця поточного року здається вкрай малоймовірним. А насправді абсолютно неможливим. Чим раніше Путін це усвідомить, тим буде краще для всіх.

Цікаво Майбутнє України: JPMorgan назвав найкращий і найгірший сценарій

Потрібно сподіватися на те, що Дональд Трамп продовжить активно підтримувати це, а також в цей процес будуть активно залучені "Коаліція охочих" та європейські армії. Тому що Путін має чітко розуміти, якщо він зараз не погодиться на припинення вогню та мир, то може втратити все, що обіцяв своєму народу впродовж останніх трьох років.

У російському міноборони певні військові командувачі скептично ставляться до цієї ідеї Путіна. Ба більше, росіяни навіть не можуть форсувати Дніпро, щоб окупувати Херсон чи Запоріжжя. Чи можуть російські війська в принципі здійснити таке нереальне з військового погляду завдання через велику перепону – Дніпро?

У Кремлі дійсно є деякі високопосадовці, які висловлюють свої побоювання щодо того, що це цілком нереалістичні прагнення.

Це доволі примітний факт, адже нічого схожого ми не чули з Москви останні три роки. Якщо люди зараз готові відкрито визнати, що Путін помиляється, то це дає нам певну надію. Це означає, що ті, хто перебуває поруч з Путіним і мають на нього вплив, починають розуміти необхідність змінювати поточний курс. Сподіваюсь, що ця зміна курсу призведе до мирних переговорів.

Також у зв'язку зі смертю російського генерала (імовірно, йдеться про генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, якого ліквідували 25 квітня 2025 року – 24 Канал), що сталася пару тижнів тому, – це був другий чи третій ліквідований високопоставлений російський військовий – люди в Москві та в самому Кремлі поступово усвідомлюють реальність і починають боятися за свою особисту безпеку.

Саме егоїзм та корисливі інтереси, а не інші мотиви, деяких російських високопосадовців, імовірно, спонукають їх виражати свої серйозні побоювання Путіну. Однак будь-які сподівання на те, що вони найближчими місяцями захоплять чотири області, є абсолютно нездійсненими.

Хто зацікавлений у продовженні війни в Україні

Також російські солдати та військові командири жаліються, що в армії країни-агресорки широко розповсюджена корупція. Вони звинувачують російське військове командування та бізнесменів у тому, що ті проти мирної угоди, адже їм вигідне продовження війни. Чи вважаєте ви, якщо припиниться війна, певні люди в російській армії та бізнесі будуть незадоволені через те, що не отримуватимуть величезні воєнні бюджети та не керуватимуть масштабними російськими фондами?

На жаль, на Заході, в демократичному світі це може здаватися недоречним, однак це є доволі імовірним. Зрозуміло, що деякі найближчі помічники Путіна, представники російських еліт дійсно володіють заводами, які їм зараз приносять мільярди прибутку. Ці олігархи, що мають яхти в Середземному морі, гірськолижні шале в Європі, приватні літаки, заробляють статки на цій війні.

Цілком імовірно, що вони хочуть, щоб так і тривало, щоб вони продовжували заробляти кошти. Це показник того, які це люди та наскільки вони егоїстичні. Всім добре відомо, що російська держава десятиріччями була пронизана корупцією, і, коли при владі є такий тиранічний лідер, як Путін, а в країні встановлена автократична система правління, такі речі зазвичай відбуваються. Однак для нас це неприйнятно.

Я впевнений, що ті люди, які заробляють статки, є найсильнішими голосами за спиною Путіна, які говорять йому, що він має продовжувати війну. Тому що це не вони мають перебувати на передовій і не їх діти воюють і вмирають на Донбасі та в інших місцях на лінії фронту. Отже, імовірно, в чутках про те, що власники заводів зацікавлені в продовженні війни, щоб і далі набивати кишені рублями та золотом, є чимало правди.

У Кремлі можуть готувати змову проти Путіна

Як пише Washington Post, Путін опинився у дуже складній ситуації, оскільки непереконлива або часткова перемога Росії може викликати серйозне незадоволення всередині країни, схоже на те, що призвело до заколоту сил ПВК "Вагнера" у 2023 році. Саме тому Путін боїться ухвалити мирну угоду, яка не буде сприйматися як переконлива перемога Росії. Яка ваша думка щодо цього?

Мені здається цікавим, що Путін нещодавно звільнив деяких високопоставлених генералів. Ми забуваємо, про Євгенія Пригожина, який був засновником групи "Вагнера" і фактично очолив заколот проти російської влади та держави. Його літак вибухнув прямо в небі на шляху до Москви.

Ця ситуація має дві сторони. Впевнений, що в Москві та безпосередньо в Кремлі є люди, які схожі на Пригожина і глибоко занепокоєні тим, що відбувається. Вони, без сумнівів, готують змови з метою захопити владу.

Впевнений, що є й інші політики в Кремлі, які теж хотіли б змінити Путіна при владі. Проте у нього все під жорстким контролем. Він параноїдально ставиться до своєї безпеки. Навіть його власні охоронці мають проходити перевірку, перш ніж потрапити до нього.

Я вважаю, що він не поїхав на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським в Стамбул, бо боявся, що агенти секретної служби вивезуть його звідти чи навіть заарештують. Путін є міжнародним злочинцем, якого звинувачує Міжнародний кримінальний суд.

Тож зараз відбувається багато подій. Російська армія наближається до своєї кульмінаційної точки – інакше кажучи, видихається. Путіну зараз вкрай незручно в Кремлі, тому що він усвідомлює, що йому не вдасться досягнути своїх цілей. Населення чудово розуміє, який руйнівний вчинок він здійснив для Росії та російського народу.

Існує немало високопоставлених російських генералів, політичних діячів та впливових фігур в оточенні Путіна, які серйозно замислюються про можливість усунути його з посади та особисто взяти владу у свої руки. Сподіватимемося, що цей тиск дійсно змусить його сісти за стіл переговорів, поки не стало запізно для людей, які зараз воюють на фронті, і запізно для самого Путіна.

Чи є у верхівці Росії люди, що готові усунути Путіна, якщо він зазнає поразки на переговорах, відмовиться від перемир'я чи, навпаки, буде лише імітувати прагнення до миру? Затягуючи процес, він може змусити Трампа вийти з переговорів, залишивши Росію у вкрай важкому стані – з війною, що триває, та катастрофічною ситуацією в країні.

Абсолютно впевнений, що у владних колах Росії є немало людей, які незадоволені та стривожені через те, як Путін керує країною. Вони серйозно стурбовані курсом, яким він веде Росію, станом економіки, міжнародною ізоляцією, яка зростає, загальним внутрішнім занепадом. Вони, імовірно, сподіваються, як і решта світу, що буде припинення вогню чи мирна угода.

Варте уваги Росія стягнула до кордонів Харківщини 50 тисяч військових: вони готуються до наступу, – Sky News

Якщо Путін продовжить ігнорувати заклики до перемир'я президента США та європейських лідерів, то він поставить себе в ще тяжче становище. Хоча ми не дуже добре знаємо, що відбувається в Москві, бо держава контролює ЗМІ та соціальні мережі, проте впевнений, є люди, які готові усунути Путіна, якщо він не буде сильно підставлятися. Сподіваємось, що цього буде достатньо, щоб якомога швидше посадити його за стіл переговорів.

Головна слабкість Путіна

На вашу думку, попри негативні наслідки війни для російської економіки та реальні можливості досягти цілей та якихось результатів, чи продовжить Путін воювати, ігноруючи пропозиції США та Європи?

Той факт, що війна триває вже понад три роки, викликає занепокоєння у всіх нас. Ахіллесова п'ята Путіна, його головна слабкість, – у здатності генерувати іноземні прибутки. На сьогодні майже всі ці прибутки надходять від продажу нафти. Проте ціна на неї стрімко падає. Американці та саудити спускають її нижче 50 доларів за барель. Це дає впевненість, що далі йти вперед не можна.

За сьогоднішніх витрат на оборону та такій ціні на нафту у Росії дуже швидко закінчаться гроші. Очікую, що це буде передвісником того, що Путіну доведеться або домовлятися про припинення вогню, або хтось в Росії замінить його.