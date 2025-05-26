Диктатор Владимир Путин не заинтересован в завершении войны. Оккупанты не достигли поставленных целей в Украине, и Путин ответственен за почти миллион ликвидированных россиян и крах российской экономики. Поэтому давление на него растет, в том числе еще и из-за падения цен на нефть. В Кремле есть как те, кто хочет продолжать войну, так и те, кто обеспокоен действиями Путина.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 Каналу рассказал, кто может готовить заговор против Путина и какая самая большая слабость диктатора. Больше об этом – читайте далее в материале.

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Что заставит Россию начать реальные переговоры

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Однако Путин не пошел ни на один компромисс, не сделал никаких уступок и просто предложил продолжить эти бесконечные переговоры с украинцами. Не переоценивает ли Путин свои возможности сейчас?

Думаю, есть несколько моментов. Этот необычный телефонный разговор длился более двух часов, и, кажется, они так и не обсудили ничего по-настоящему существенного. Совершенно очевидно, что Путин пока не заинтересован в мире. Если посмотреть на его положение, это не трудно понять.

Уже миллион российских солдат погибли на поле боя, уничтожено более 4000 танков, экономика в отчаянном состоянии. Путин годами говорил россиянам, что покорит Украину. Если он не выполнит обещанное, это станет его политическим крахом.

Еще совсем недавно позиция Трампа, риторика и поведение его советников давали Путину основания считать, что он может продолжать свои действия и двигаться вперед без серьезного сопротивления. Его условия прекращения огня выглядят абсолютно нереалистичными и неприемлемыми для Зеленского и украинского народа. Он требует, чтобы Украина вывела войска из четырех областей, которые атаковала Россия, и прекратила сотрудничество с Западом. Это неприемлемо.

Полное интервью с полковником армии Великобритании в отставке: смотрите видео

Это подтверждает, что Путин не заинтересован в мире. Американцы и Трамп, кажется, теряют интерес к этой страшной войне. В то же время европейские государства – Великобритания, Франция – начали проявлять решимость. Надеюсь, что совокупная военная мощь Европы станет для Путина достаточным сигналом, что надо прекращать агрессию и искать пути к миру.

Когда Путин посмотрел на Запад 24 февраля 2022 года, то не увидел в Европе традиционного сдерживания, которое бы его беспокоило. Теперь ситуация изменилась – европейские армии перевооружаются. "Коалиция желающих" должна показать готовность применить силу в случае необходимости, даже если США отойдут. Это может стать триггером, который заставит россиян сесть за стол переговоров. Но пока желания мира с их стороны не видно.

Путин может потерять все при одном условии

Не кажется ли вам, что Путин рискует окончательно потерять шанс выйти из этой войны с хоть каким-то дипломатическим лицом, если начнет вести двойную игру с Трампом, провоцируя его недовольство? Не потеряет ли он окончательно эту возможность, если решит затянуть переговоры и продолжить войну?

Это безусловно возможно. Сложность в том, что очень трудно понять самого Трампа – он постоянно меняет свои взгляды. Вице-президент Джей Ди Вэнс упоминал о возможности выхода из переговоров, а сам Трамп намекал, что ситуация его утомляет. Есть два варианта:

Трамп разозлится из-за Путина и решит привлечь мощь американских Вооруженных сил. Тогда Путин может потерять все;

Трамп просто уйдет и оставит Европу на произвол судьбы.

Именно поэтому важно, чтобы европейские армии продемонстрировали свою силу. Военный потенциал Европы достаточен, чтобы сдержать Россию. Надеемся, Путин это осознает, и что Трамп решит поддержать Украину, а не закрывать глаза. Думаю, Трамп или его советники достаточно умны, чтобы понимать: широкомасштабная война в Европе повлияет и на экономику США.

И еще: Трамп называет себя великим переговорщиком и хвастается умением заключать сделки. Действительно ли он откажется от возможности заключить самую большую сделку в своей жизни? Будем надеяться, что нет.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно сказал: "Похоже, Путин сам не знает, как выйти из этой войны". Прав ли он? Что вы думаете по этому поводу?

Это мнение Вэнса, и, как по мне, в нем есть правда. Путин не достиг поставленных целей, но несет ответственность за миллион потерь и крах экономики. Простые люди в России борются с тем, чтобы им хватало хотя бы на еду. Даже олигархи, которыми он себя окружил, раздражены – они не могут посетить свои имения и яхты в Европе.

Давление на Путина растет, в частности, из-за падения цен на нефть. Россия зависима от экспорта нефти в Китай и Индию, чтобы поддерживать работу своих оборонных заводов. Если Саудовская Аравия и США снизят цену до 50 долларов за баррель и меньше, Россия быстро останется без денег. А боеприпасы с воздуха не появляются.

Если в Кремле хоть кто-то подумает, что Путин готов к уступкам или сдаться, – это будет его конец, после чего власть перейдет к другому человеку. Он уже 25 лет у власти. Для внутренней аудитории ему нужна мирная сделка или прекращение огня, которое не будет выглядеть как поражение. Но трудно представить, как это реализовать.

На Западе мы понимаем, что россияне получают искаженную информацию из государственных СМИ. Поэтому Вэнс, возможно, прав. И, возможно, Трамп с Вэнсом смогут предложить такой сценарий, при котором Путин сядет за стол переговоров и согласится на прекращение огня, которое не будет выглядеть как полное поражение в глазах его ближайших сторонников и российского народа.

Это означает, что Путин стал жертвой собственных решений? Ведь государственная пропаганда годами навязывала мысль о необходимости захвата всех четырех украинских регионов, несмотря на миллионные потери. Теперь он заложник собственных обещаний?

Бесспорно. 24 февраля 2022 года казалось, что все завершится через несколько дней или недель – так он и сказал россиянам. Но прошло уже более трех лет. Россия оккупировала около 20% Украины, заплатив за это миллионами жизней.

Никто не видит в этом успеха. СМИ контролируются, а люди получают только ту информацию, которую хотят услышать. Однако даже некоторые российские медиа, близкие к Путину, начали задавать вопросы: "Что происходит в Украине?". Даже люди в Москве страдают: инфляция и процентные ставки выросли. Если Индия и Китай найдут другие источники дешевой нефти (вероятнее всего, так и будет, потому что цены на нефть будут расти), Россия останется без денег.

Потенциал Путина имеет тревожный вид. Что ему надо сделать? Сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия, чтобы двигаться вперед. Его цель подчинить Украину сейчас кажется нереалистичной. Даже за последний год линия фронта почти не изменилась. Маловероятно, что Россия имеет достаточно подготовленных сил, чтобы достичь значительных успехов.

Мы имеем дело с тупиковой ситуацией на поле боя. Я согласен с Трампом: мирное соглашение о прекращении огня во многом зависит от Путина. Если он в ближайшее время не выйдет с инициативой, американцы могут потерять терпение.

Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Надеюсь, Путин возьмет себя в руки и даст старт долгожданным переговорам, которые, по словам Трампа, должны начаться немедленно. Состоится ли это – пока непонятно.

Может ли Россия захватить 4 области до конца года

Несмотря на серьезные трудности, с которыми сталкивается Россия на фронте, Путин до сих пор верит в то, что российские войска, по данным западных СМИ, смогут прорвать оборону и полностью захватить четыре украинских области уже до конца 2025 года. Почему он до сих пор верит в то, что сможет достичь нереалистичных целей?

Путин принимает желаемое за действительное. Он должен так думать, иначе для него все будет потеряно. В то же время на фронте большинство российских призывников очень плохо подготовлены, чтобы достичь хоть каких-то успехов.

На прошлой неделе была информация, что российские мотоциклетные войска якобы достигают успехов на передовой. Однако много из этой информации является определенной пропагандой и дезинформацией, исходящей из российских ресурсов. Они сообщали, что якобы нескольким мотоциклам удалось прорваться сквозь украинскую линию обороны. Однако 90% этих российских солдат погибают в бою.

У россиян, вероятно, нет танков, беспилотников, расположенных на позициях, где они могли бы продвинуться вперед. Поэтому стремление Путина захватить полностью четыре украинских области до конца текущего года кажется крайне маловероятным. А на самом деле абсолютно невозможным. Чем раньше Путин это осознает, тем будет лучше для всех.

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Нужно надеяться на то, что Дональд Трамп продолжит активно поддерживать это, а также в этот процесс будут активно вовлечены "Коалиция желающих" и европейские армии. Потому что Путин должен четко понимать, если он сейчас не согласится на прекращение огня и мир, то может потерять все, что обещал своему народу в течение последних трех лет.

В российском минобороны определенные военные командующие скептически относятся к этой идее Путина. Более того, россияне даже не могут форсировать Днепр, чтобы оккупировать Херсон или Запорожье. Могут ли российские войска в принципе осуществить такую нереальную с военной точки зрения задачу через большую преграду – Днепр?

В Кремле действительно есть некоторые высокопоставленные чиновники, которые выражают свои опасения относительно того, что это вполне нереалистичные стремления.

Это довольно примечательный факт, ведь ничего подобного мы не слышали из Москвы последние три года. Если люди сейчас готовы открыто признать, что Путин ошибается, то это дает нам определенную надежду. Это означает, что те, кто находится рядом с Путиным и имеют на него влияние, начинают понимать необходимость менять текущий курс. Надеюсь, что это изменение курса приведет к мирным переговорам.

Также в связи со смертью российского генерала (вероятно, речь идет о генерал-лейтенанте Ярославе Москалике, которого ликвидировали 25 апреля 2025 года – 24 Канал), произошедшей пару недель назад, – это был второй или третий ликвидированный высокопоставленный российский военный – люди в Москве и в самом Кремле постепенно осознают реальность и начинают бояться за свою личную безопасность.

Именно эгоизм и корыстные интересы, а не другие мотивы, некоторых российских чиновников, вероятно, побуждают их выражать свои серьезные опасения Путину. Однако любые надежды на то, что они в ближайшие месяцы захватят четыре области, являются абсолютно несбыточными.

Кто заинтересован в продолжении войны в Украине

Также российские солдаты и военные командиры жалуются, что в армии страны-агрессора широко распространена коррупция. Они обвиняют российское военное командование и бизнесменов в том, что те против мирного соглашения, ведь им выгодно продолжение войны. Считаете ли вы, если прекратится война, определенные люди в российской армии и бизнесе будут недовольны из-за того, что не будут получать огромные военные бюджеты и не будут управлять масштабными российскими фондами?

К сожалению, на Западе, в демократическом мире это может показаться неуместным, однако это довольно вероятно. Понятно, что некоторые ближайшие помощники Путина, представители российских элит действительно владеют заводами, которые им сейчас приносят миллиарды прибыли. Эти олигархи, у которых есть яхты в Средиземном море, горнолыжные шале в Европе, частные самолеты, зарабатывают состояние на этой войне.

Вполне вероятно, что они хотят, чтобы так и продолжалось, чтобы они продолжали зарабатывать средства. Это показатель того, какие это люди и насколько они эгоистичны. Всем хорошо известно, что российское государство десятилетиями было пронизано коррупцией, и, когда у власти есть такой тиранический лидер, как Путин, а в стране установлена автократическая система правления, такие вещи обычно происходят. Однако для нас это неприемлемо.

Я уверен, что те люди, которые зарабатывают состояние, являются сильнейшими голосами за спиной Путина, которые говорят ему, что он должен продолжать войну. Потому что это не они должны находиться на передовой и не их дети воюют и умирают на Донбассе и в других местах на линии фронта. Следовательно, вероятно, в слухах о том, что владельцы заводов заинтересованы в продолжении войны, чтобы и дальше набивать карманы рублями и золотом, есть немало правды.

В Кремле могут готовить заговор против Путина

Как пишет Washington Post, Путин оказался в очень сложной ситуации, поскольку неубедительная или частичная победа России может вызвать серьезное недовольство внутри страны, похожее на то, что привело к мятежу сил ЧВК "Вагнера" в 2023 году. Именно поэтому Путин боится принять мирное соглашение, которое не будет восприниматься как убедительная победа России. Каково ваше мнение по этому поводу?

Мне кажется интересным, что Путин недавно уволил некоторых высокопоставленных генералов. Мы забываем, о Евгении Пригожине, который был основателем группы "Вагнера" и фактически возглавил мятеж против российской власти и государства. Его самолет взорвался прямо в небе на пути в Москву.

Эта ситуация имеет две стороны. Уверен, что в Москве и непосредственно в Кремле есть люди, которые похожи на Пригожина и глубоко обеспокоены тем, что происходит. Они, без сомнений, готовят заговоры с целью захватить власть.

Уверен, что есть и другие политики в Кремле, которые тоже хотели бы сменить Путина у власти. Однако у него все под жестким контролем. Он параноидально относится к своей безопасности. Даже его собственные охранники должны проходить проверку, прежде чем попасть к нему.

Я считаю, что он не поехал на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбул, потому что боялся, что агенты секретной службы вывезут его оттуда или даже арестуют. Путин является международным преступником, которого обвиняет Международный уголовный суд.

Поэтому сейчас происходит много событий. Российская армия приближается к своей кульминационной точке – иначе говоря, выдыхается. Путину сейчас крайне неудобно в Кремле, потому что он осознает, что ему не удастся достичь своих целей. Население прекрасно понимает, какой разрушительный поступок он совершил для России и российского народа.

Существует немало высокопоставленных российских генералов, политических деятелей и влиятельных фигур в окружении Путина, которые серьезно задумываются о возможности отстранить его от должности и лично взять власть в свои руки. Будем надеяться, что это давление действительно заставит его сесть за стол переговоров, пока не стало слишком поздно для людей, которые сейчас воюют на фронте, и поздно для самого Путина.

Есть ли в верхушке России люди, готовые устранить Путина, если он потерпит поражение на переговорах, откажется от перемирия или, наоборот, будет лишь имитировать стремление к миру? Затягивая процесс, он может заставить Трампа выйти из переговоров, оставив Россию в крайне тяжелом состоянии – с войной, что продолжается, и катастрофической ситуацией в стране.

Абсолютно уверен, что во властных кругах России есть немало людей, которые недовольны и встревожены из-за того, как Путин управляет страной. Они серьезно обеспокоены курсом, которым он ведет Россию, состоянием экономики, международной изоляцией, которая растет, общим внутренним упадком. Они, вероятно, надеются, как и остальной мир, что будет прекращение огня или мирное соглашение.

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Если Путин продолжит игнорировать призывы к перемирию президента США и европейских лидеров, то он поставит себя в еще более тяжелое положение. Хотя мы не очень хорошо знаем, что происходит в Москве, потому что государство контролирует СМИ и социальные сети, однако уверен, есть люди, которые готовы устранить Путина, если он не будет сильно подставляться. Надеемся, что этого будет достаточно, чтобы как можно скорее посадить его за стол переговоров.

Главная слабость Путина

По вашему мнению, несмотря на негативные последствия войны для российской экономики и реальные возможности достичь целей и каких-то результатов, продолжит ли Путин воевать, игнорируя предложения США и Европы?

Тот факт, что война продолжается уже более трех лет, вызывает беспокойство у всех нас. Ахиллесова пята Путина, его главная слабость, – в способности генерировать иностранные доходы. На сегодня почти все эти доходы поступают от продажи нефти. Однако цена на нее стремительно падает. Американцы и саудиты спускают ее ниже 50 долларов за баррель. Это дает уверенность, что дальше идти вперед нельзя.

При сегодняшних расходах на оборону и такой цене на нефть в России очень быстро закончатся деньги. Ожидаю, что это будет предвестником того, что Путину придется либо договариваться о прекращении огня, либо кто-то в России заменит его.