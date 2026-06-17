"Золотий конвой" Ощадбанку: Петер Мадяр наказав негайно провести внутрішнє розслідування

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр наказав негайно провести внутрішнє розслідування у справі про так званий "золотий конвой" – йдеться про резонансне затримання автомобілів Ощадбанку, які перевозили готівку та золото.

Про це повідомляє угорське видання Index.

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Що відомо про розслідування резонансної справи?

Петер Мадяр повідомив про свій наказ зранку в середу, 17 червня.

За словами прем'єра, перевірка має відбутися у Національній податковій та митній адміністрації Угорщини, Контртерористичному центрі та відповідних службах. Він також закликав генерального прокурора негайно висловитися щодо цієї справи.

Генеральний прокурор також повинен негайно висловитися з цього питання,

– додав Мадяр.

Як повідомляють журналісти, у внутрішньому звіті NAV було зафіксовано низку правових недоліків і порушень під час затримання українських автомобілів Ощадбанку.

Зокрема, в документі йдеться про порушення щодо підстав для самої операції, участі Контртерористичного центру, затримання українців та вилучення коштів Ощадбанку.

Згідно з повідомленням, затримання українців як свідків могло бути незаконним, їм не було надано консульський захист, а гроші Ощадбанку були вилучені без законних підстав на понад три дні, при цьому рішення затримувалися, а протоколи були неточними,

– йдеться в матеріалі видання.

Нагадаємо, 6 березня угорські спецслужби затримали дві інкасаторські автівки Ощадбанку – вони перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Також було захоплено у заручники сімох українців, а зв'язок із ними був відсутній.

Українська сторона одразу назвала ці дії незаконними та заявила про намір притягнути винних до відповідальності. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також заявляв, що Київ добиватиметься повернення коштів і покарання причетних.

Ввечері 6 березня семеро затриманих інкасаторів повернулися в Україну, однак готівка разом із золотом залишилися на території Угорщини.