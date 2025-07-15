Трамп пообіцяв скоро "закидати" Україну ЗРК Patriot: ЗМІ оцінили, чи це можливо

Дональд Трамп пообіцяв відправити в Україну далекобійні зенітно-ракетні комплекси MIM-104 Patriot, попри те, що раніше неодноразово виступав проти такого рішення. Президент США звинуватив Путіна, у тому, що Вашингтон змушений піти на такий крок.

Обіцянка Трампа постачати системи Patriot пролунала лише через кілька днів після того, як він заявив WSJ, що ці системи є "дуже рідкісними і дорогими", передає 24 Канал із посиланням на Military Watch Magazine.

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Як швидко Україна зможе отримати нові Patriot?

Українські посадовці раніше постійно висловлювали скепсис щодо можливості таких поставок. Тим часом Сполучені Штати зазнають дедалі більшого тиску з боку західних країн з вимогою збільшити обсяги озброєння для ЗСУ.

Раніше очікувалося, що Німеччина замовить у США два комплекси Patriot для передачі Україні після того, як країна значною мірою вичерпала власні запаси, постачаючи їх Повітряним силам України.

Хоча обіцянка поставити Patriot має зменшити тиск на адміністрацію Трампа як усередині країни, так і з боку союзників по НАТО, серйозний дефіцит цих систем у самих США означає, що в найближчому майбутньому поставок не буде.

У липні повідомлялося, що запаси зенітних ракет-перехоплювачів для Patriot скоротилися до лише 25% від обсягу, який Пентагон вважає необхідним. Цей дефіцит загострився після удару балістичними ракетами Корпусу вартових Ісламської революції Ірану по базі ВПС США Аль-Удейд у Катарі 23 червня, коли системи Patriot випустили десятки перехоплювачів, щоб знищити ракетний залп.

Відновлення запасів армії США тепер конкурує за фінансування з потребами України.

Тим часом сама Україна дедалі гостріше потребує нових систем ППО, оскільки її арсенали радянських С-300 виснажуються, а російські балістичні ракети вже кілька разів успішно знищували комплекси Patriot.

Нагадаємо, що Трамп пообіцяв передати Україні 17 систем Patriot.