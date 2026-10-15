"Кожен, хто мав україномовне прізвище, отримав дзвінок": США погрожували Україні розвідданими

Американські посадовці могли погрожувати припинити обмін розвідданими. Відповідний сценарій може втілитися у життя, якщо Україна продовжить атакувати російські НПЗ.

Про це 14 жовтня повідомило видання The Washington Post із посиланням на співрозмовників, пов'язаних із Міністерством оборони України.

Чи припиняли США передавати Україні розвіддані?

Американські посадовці могли попередити Україну про наслідки нових ударів по російських енергетичних об'єктах. Співрозмовник видання, обізнаний із ситуацією, стверджував, що в понеділок, 12 жовтня, США погрожували приховувати розвіддані від Києва.

За його словами, представники американської розвідки попередили українське посольство у Вашингтоні: якщо Україна знову атакуватиме російські енергетичні об'єкти, США можуть негайно припинити обмін розвідувальною інформацією.

Попередження були настільки поширеними, що кожен, чиє прізвище звучало україномовно, отримував дзвінок,

– сказав співрозмовник видання.

Згодом Зеленський підтвердив, що українські військові отримували попередження та погрози щодо обміну розвідданими. Однак, за його словами, на той момент ці погрози ще не були реалізовані.

Водночас ситуація загострилася після заяв Зеленського про те, що під час російських балістичних атак на Київ у понеділок і вівторок 12 – 13 жовтня Україна не отримала завчасних попереджень від західних "партнерів".

Під час масштабного удару російські балістичні та крилаті ракети вразили шість енергетичних об'єктів в Україні, зокрема головні електростанції Києва. Росія застосувала 39 балістичних ракет і 120 ударних безпілотників. Через атаку близько 600 тисяч людей залишилися без електроенергії. У столиці фіксували відключення світла, а в окремих районах призупиняли рух електричного громадського транспорту.

За даними міської влади, внаслідок нічної атаки на Київ загинули щонайменше четверо людей, ще 25 отримали поранення.

Пізніше Повітряні сили зазначили, що під час наступних хвиль російських атак колишні партнери передавали попередження про застосування балістичних ракет.