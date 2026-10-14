Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат розповів про нічну балістичну атаку

За його словами, перше повідомлення Повітряні сили оприлюднили близько 22:40, зазначивши, що попередження від партнерів про балістику не надходило.

Але вже в наступні три хвилі атаки повідомлення від партнерів про застосування балістики звучали,

– уточнив Ігнат.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши 39 ракет і 128 безпілотників різних типів. Основними напрямками удару стали Київ, Київська область і Харківщина, а значну частину ракетного озброєння ворог спрямував по об’єктах енергетики.

Росіяни одночасно атакували з різних напрямків і застосовували різні засоби повітряного нападу. Зокрема, ворог використав ракети "Іскандер-М", KN-23, С-400, "Циркон" та "Онікс", а також ударні дрони Shahed та інші безпілотники.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби й безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. За попередніми даними станом на 09:00, українська ППО збила або подавила 119 повітряних цілей, серед яких чотири ракети та 115 безпілотників.

Серед знешкоджених дронів були 59 реактивних, а загалом українська ППО нейтралізувала близько 90% ударних БпЛА. Водночас зафіксували влучання ракет і ударних дронів на 22 локаціях, а падіння уламків збитих цілей – ще на восьми. Частина російських ракет не досягла цілей, однак станом на ранок у повітряному просторі України ще перебували ударні безпілотники.