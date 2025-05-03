"Голос Америки" може повернутися до роботи вже наступного тижня, – Politico

Вже наступного тижня мовлення "Голосу Америки" може бути офіційно відновлене на території Сполучених Штатів. Журналісти отримали дозвіл на "поетапне повернення" до виконання своїх обов'язків та відновлення виробництва контенту.

Про це йдеться в електронних листах Міністерства юстиції, розісланих працівникам 2 травня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також "Голос Америки" може відновити роботу незабаром: з'явилися позитивні сигнали

"Голос Америки" відновить роботу наступного тижня

Колишній співробітник української редакції "Голосу Америки" Остап Яриш повідомив на Facebook, що співробітникам, які були змушені піти у відпустку, відновили доступ до внутрішніх цифрових систем. Вони отримали листи від керівництва USAGM – агенції, яка координує діяльність мовника.

Найближчими днями ви отримаєте вказівки про наступні кроки щодо модернізації агенції та виконання місії … Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з усіма вами,

– йшлося у повідомленні.

В іншому листі написано, що USAGM планує відновити роботу "Голосу Америки" вже наступного тижня.

Інформацію також підтвердила представниця прокуратури США. В електронному листі також підтверджується, що всім працівникам "Голосу Америки" відновили доступ до системи.

"Тепер USAGM очікує, що співробітники почнуть повертатися в офіс наступного тижня, оскільки питання безпеки, приміщення та обладнання вимагають поетапного повернення", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 квітня федеральний суд Вашингтона зобов’язав адміністрацію Дональда Трампа забезпечити відновлення діяльності "Голосу Америки" та низки афілійованих новинних структур.