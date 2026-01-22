Туск порадив США "зрозуміти різницю між домінуванням і лідерством"
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав США розрізняти домінування та лідерство.
- Він підкреслив важливість єдності Європи.
У Польщі високо цінують партнерство зі США в питаннях безпеки, а також приймають лідерство Америки на міжнародній арені. Втім, тиск та примус, на думку польського прем'єр-міністра Дональда Туска, не можуть бути основою геополітики.
Відповідну заяву він зробив на початку неформальної зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі. Подробиці його слів передає Укрінформ.
Що Туск порадив Штатам?
Очільник польського уряду переконаний, що найголовніше, завдання Європи наразі полягає в збереженні єдності. Адже цей підхід, за його словами, дійсно працює в протистоянні загрозам.
Я говорю не лише про ЄС – наша співпраця з Великою Британією, Канадою, Ісландією, Норвегією показує, що це – єдиний спосіб уникнути дуже дивних проблем, які ми маємо сьогодні в міжнародній політиці,
– наголосив Дональд Туск.
Під час своєї промови він також підкреслив, що примус – абсолютно неприйнятний інструмент, особливо коли йдеться про стосунки з трансатлантичними союзниками.
Він нагадав, що весь сенс створення Європейського Союзу полягав саме в тому, щоб відкинути примус як основу політики та замінити його на діалог і спільні рішення.
Польський прем'єр зазначив, що для Варшави Сполучені Штати залишаються беззаперечним і незамінним партнером у сфері безпеки. Варшава завжди визнавала та підтримувала лідерство США і вважає це абсолютно природним.
Важливо, щоб наші партнери у Вашингтоні розуміли різницю між домінуванням і лідерством. Лідерство – це нормально,
– резюмував Туск.
Варто зауважити, що зустріч європейських лідерів відбувається на тлі заяв США щодо Гренландії та загроз підвищення митних тарифів з боку Вашингтона. Окрім того, на саміті мають обговорювати й українське питання.
Чи захоплять США Гренландію?
На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі Дональд Трамп порушив питання Гренландії. Він оголосив про досягнення потенційної домовленості стосовно острова, яка, на його думку, дозволяє уникнути подальшого загострення ситуації навколо цього питання.
Згідно з анонсованою угодою, передбачається передача Сполученим Штатам кількох невеликих ділянок території Гренландії під розміщення американських військових об'єктів та баз. Цей варіант розглядається як розумний компроміс, який знайшов підтримку серед більшості ключових членів НАТО.
Тож ні конвенційної, ні торгівельної війни, ні силового захоплення Гренландії силами США не планується.