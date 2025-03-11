США виступають проти жорстких формулювань щодо Росії у заяві G7, – Reuters

США нещодавно різко змінили свою риторику щодо Росії. Західні журналісти пишуть, що вони виступають проти жорстких формулювань у заяві "Великої сімки".

США виступають проти жорстких формулювань щодо Росії у спільній заяві G7, щоб не завадити "мирним переговорам". Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters, які цитують державного секретаря США Марко Рубіо.

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Узгодити текст комюніке складно

У Квебеку 12 та 14 березня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7). У Канаді очікували, що спільна підсумкова заява стосуватиметься повномасштабної війни в Україні, ситуації на Близькому Сході й відносин із Китаєм.

Також там розраховують на ухвалення окремої декларації щодо боротьби з "тіньовим флотом" Росії.

Дипломати пояснюють, що зараз узгодити текст підсумкового комюніке складно. З'являються думки, що "Велика сімка" може не досягнути компромісу.

США наполягають на тому, щоб прибрати зі спільної заяви згадки щодо санкцій, а також війни Росії проти України. Водночас наполягають на жорсткіших формулюваннях щодо Китаю.

Крім цього, США також проти окремої заяви щодо "тіньового флоту" Росії.

Коментуючи цю інформацію Рубіо заявив, що Вашингтон не підписуватиме нічого, що може завадити посадити Росію та Україну за стіл переговорів.

Нам здається, що антагоністична мова інколи ускладнює залучення сторін до переговорів, особливо тому, що зараз ми єдині, хто, здається, може зробити такі переговори можливими,

– сказав він.

Водночас він також висловив переконання, що вдасться сформувати документ без ризику для майбутніх переговорів.