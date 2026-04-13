"Щоб налагодити відносини": Мадяр заявив про готовність зустрітися із Зеленським

Петер Мадяр зауважив, що Угорщина пране мати хороші відносини із усіма сусідами, включно із Україною. Майбутній прем'єр готовий зустрітись із президентом Володимиром Зеленським на полях Європейської ради.

Про це новообраний прем'єр Угорщини заявив під час пресконференції.

Що про зустріч із Зеленським сказав Мадяр?

Лідер партії "Тиса" заявив, що має намір зустрітись із українським президентом Володимиром Зеленським, аби "налагодити відносини". Зустріч, за його словами, може відбутись під час засідання Європейської ради.

Угорщина прагне союзницьких, а за можливості й дружніх відносин з усіма сусідніми країнами, зокрема заради угорських меншин, що проживають за кордоном. Це стосується і України,

– зауважив Мадяр.

Також угорець додав, що "ніхто не може казати українцям, на яких умовах їм треба завершувати війну".

Важливо! Петер Мадяр також заявив про продовження прагматичної співпраці із Росією, наголосивши, що країни залишаються взаємнопов'язаними в енергетичній сфері. За словами майбутнього прем'єра, його країна прагне отримувати нафту максимально вигідно та безпечно.

