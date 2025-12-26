Може поїхати до Москви, – політолог припустив, що Макрон запропонує Путіну

Еммануель Макрон, який виступав послідовним прихильником України, несподівано висловив бажання зустрітися з Володимиром Путіним та відновити діалог з Росією. За цим можуть приховуватися глибокі геополітичні наміри президента Франції.

Політолог Вадим Денисенко розповів 24 Каналу про те, що може Макрон запропонувати Путіну, щоб отримати від нього бажане. Політолог пояснив, чому саме президент Франції має стати перемовником з Кремлем з боку Європи.

Чому Макрон готовий зустрічатися з Путіним?

Денисенко зазначив, що зустріч Макрона з Путіним пов'язана з імовірним поверненням очільника Кремля до великої геополітики та зняттям санкцій.

Макрон, за його словами, особисто приїде до Москви, і це може відбутися 7 чи 8 лютого 2026 року.

Тому в цьому контексті потрібно спостерігати, як розвиватимуться події. Виходячи з цього можна буде говорити про те, чи отримаємо перемир'я, чи ні. Наразі все тільки закручується, тому ще зарано робити прогнози,

– підкреслив політолог.

Денисенко припустив, що під час зустрічі з Путіним Макрон буде говорити щодо можливості скасування частини європейських санкцій з Росії в обмін на те, що Кремль зупинить війну.

Для Путіна це ключові санкції. Якщо Європа не скасовує їх, тоді для нього в принципі немає сенсу підписувати цю мирну угоду. Тому тут існує велике протиріччя між США і європейцями,

– відзначив він..

Важливий момент полягає у тому, чому саме Макрон став перемовником з Кремлем від Європи. Франція, на думку Денисенка, один із двох найбільших лідерів Європейського Союзу. Водночас канцлер Німеччини Фридрих Мерц не погодився на цю місію, а інші європейські країни не готові брати участь в цьому, а Макрон – готовий грати в це.

При цьому президент Франції завжди позиціонував себе другом України, мав довірливі відносини із Володимиром Зеленським, а тепер проведе зустріч з Путіним. Проте, за словами політолога, не треба цьому дивуватися, адже це реальна політика, і за чотири роки війни всі мали б зрозуміти, як вона виглядає та працює.

Варто знати. Президент Макрон не став на бік канцлера Мерца під час ухвалення питання щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Команда французького президента приватно висловила сумніви у законності вилучення російських активів. Також Париж має побоювання, що через свої високі борги не зможе гарантувати повернення активів у Москву, якщо це буде потрібно терміново.

Водночас Макрон був одним з тих, хто не підтримав рішення щодо виділення Україні коштів з доходів від російських заморожених активів.

Проте це був чіткий розрахунок,

– підкреслив Вадим Денисенко.

Тому, на його думку, цю ситуацію потрібно розглядати саме в контексті майбутнього візиту Макрона до Москви і щодо можливої політики з умиротворення Володимира Путіна.

