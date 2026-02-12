"Не кваплюся сідати за стіл із злочинцем": Навроцький назвав умову, за якої говоритиме з Путіним

Польський президент Кароль Навроцький скептично оцінив шанси потенційної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас є умова, за якої він готовий до переговорів з ним.

Він пояснив, що зробить це у разі необхідності. Про це повідомляє Polskie Radio.

Що сказав Навроцький про Путіна?

Президент Польщі під час відкриття засідання Ради національної безпеки, яке відбулося у середу, 11 лютого, нагадав, що ще під час виборчої кампанії у нього запитували, чи готовий він до можливих зустрічей з Володимиром Путіним.

Під час виборчої кампанії мене питали, чи сяду за стіл із Володимиром Путіним. Я відповів, що сяду з будь-ким за стіл, якщо цього вимагатимуть інтереси Республіки Польща... Як президент Польщі я готовий до цього, – сказав він.

Водночас Кароль Навроцький натякнув на погані відносини між Польщею та Росією, через що ймовірність подібних контактів є вкрай низькою.

Особисто я переслідуваний Володимиром Путіним та Росією, тому я не кваплюся сідати за стіл із злочинцем Путіним та режимом, із представником режиму Лукашенки,

– заявив він.

Яка його позиція щодо Росії та Путіна?