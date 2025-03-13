Путін і Лукашенко зустрічаються в Кремлі: однією з тем розмови стала Україна
- Путін і Лукашенко обговорили співпрацю між країнами та тему війни в Україні під час зустрічі в Кремлі.
- Лукашенко зробив заяви про відсутність плану США щодо конфлікту в Україні та про Росію, яка має "великі козирі" у війні.
- Путін привітав Лукашенка із "переобранням" та відзначив рекордний товарообіг між країнами.
- Лукашенко заявив про народну підтримку співпраці з Росією та поскаржився на спроби "задушити" Росію та Білорусь.
Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко прибув до Кремля на зустріч із російським диктатором Владіміром Путіним. Вони обговорили не лише співпрацю між країнами, а й торкнулися теми війни в Україні.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про зустріч Путіна та Лукашенка
Зустріч Путіна та Лукашенка відбулася близько 14:10. Очільник Кремля назвав відносини Росії та Білорусі братніми. За його словами, вони могли б бути прикладом для інших країн.
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Також Путін привітав білоруського колегу із "переобранням" на пост президента Білорусі. Він також заявив, що чекає на Лукашенка 9 травня в Москві, а до цього на форумі у Волгограді, де будуть й інші лідери.
Глава Кремля зауважив, що товарообіг між країнами досяг рекордного рівня – понад 50 мільярдів доларів.
Водночас Лукашенко заявив про нібито народну підтримку в Білорусі курсу на співпрацю з Росією.
Я довго думав, про те, що можна сказати про наші відносини. Вони дійсно, як ви сказали, вийшли на дуже високий рівень. Ми створюємо унікальне утворення у вигляді Союзної держави, прикладів якому не було в історії,
– заявив Лукашенко.
Крім того, білоруський диктатор поскаржився на те, що Росію та Білорусь нібито хотіли задушити.
Заяви Лукашенка про війну в Україні
На пресконференції перед зустріччю з Путіним Лукашенко зробив кілька заяв, що стосуються війни в Україні.
Абсолютно точно можу сказати, що в американців немає жодного плану щодо конфлікту в Україні. Абсолютно немає. Вони що роблять? Може, загальні риси є зупинити війну. Вони зондують ґрунт: а що ці хочуть, а що ці? Ми про це сьогодні поговоримо,
– зазначив Лукашенко.
Він висловився щодо "карткових ігор". За його словами, Росія володіє "великими козирями" у війні проти України, тому домовитися про врегулювання вдасться, коли Росія "їх дістане".
Крім того, Лукашенко вважає, що оскільки на Росію "не натиснути" з питання врегулювання війни в Україні, США натиснули на Київ.
Також він стверджує, що Білорусь нібито виготовляє пускові установки для "Орешника".
Зауважимо, що у четвер, 13 березня, за словами речника Кремля Дмітрія Пєскова, відбудуться контакти представників Росії та США. Однак деталі щодо майбутньої розмови повідомлять згодом.