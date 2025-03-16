Росія і США проводять консультації щодо зустрічі Путіна і Трампа, – Ушаков

Москва та Вашингтон проводять консультації стосовно підготовки до майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Поки що контакти тривають не на президентських, а на інших рівнях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова помічника президента Росії Юрія Ушакова у коментарях російським ЗМІ.

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Як іде підготовка до зустрічі Путіна і Трампа

В коментарі пропагандистам Ушаков сказав, що телефонну розмову та зустріч Путіна і Трампа можна організувати досить швидко, коли в цьому виникне потреба. Але поки що нічого конкретного щодо організації зустрічі він сказати не зміг.

Ми готуємося до зустрічі, і її буде організовано, як тільки з'явиться необхідність для цього. Поки йдуть контакти на інших рівнях,

– сказав помічник Путіна.

Він додав, що Росія та США продовжують підтримувати взаємні контакти, проте наразі вони не проходять на рівні взаємодії між главами держав.

Варто зазначити, що Юрій Ушаков нещодавно увійшов до команди Росії на переговорах зі США щодо України. Раніше він повідомив журналістам, що Росія налагодила діалог з нинішньою адміністрацією США, який відбувається регулярно різними способами.

До слова, помічник Путіна раніше заявляв, що він підтримує регулярні контакти з радником Дональда Трампа з нацбезпеки Майком Волцом. Він підкреслив, що між Росією та США йде "нормальний обмін думками, у спокійній манері".