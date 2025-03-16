Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зазначивши, що Трамп позитивно ставиться до Путіна. Як зазначають західні ЗМІ, президент США сам себе зажене в глухий кут, якщо очільник Кремля не погодиться на перемир'я і намагатиметься підіймати ставки.

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Чорна сторона перемовин

Давидюк зауважив, що Путін, як раз намагається підіймати ставки, коли через спецпосланика Віткоффа передав свої додаткові умови Трампу. У ЗМІ вважають, президенту США в якийсь момент доведеться почати тиснути на Путіна, так само як він тисне на Україну.

Зверніть увагу! Спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф зустрівся з Путіним 13 березня, щоб обговорити умови 30-денного перемир'я. Проте Віткоффу довелося чекати очільника Кремля 8 годин, поки той спілкувався з Алєксандром Лукашенком.

Це, на думку Давидюка, головна річ, яку варто винести з цієї ситуації. Тому що Путін не сказав "так" щодо 30-денного перемир'я, і не сказав "ні", а намагається тягнути час.

Також частиною його гри може бути ситуація в Курській області. Він намагається вибити українські сили з Курщини, імовірно, дипломатичним шляхом. Тому що військових потужностей Росії не вистачило на це впродовж пів року, так само як взяти "Київ за три дні".

Можливо, це могла бути частина умов Трампа щодо України,

– припустив він.

Водночас президент США розповідає про нібито оточення в Курській області "тисячі українських військових", що спростував український Генштаб.

Проте саме після зустрічі представників України та США в Джидді виникла проблема на Курщині, де українські сили почали відходити. Це відбувається, імовірно також через те, що Трамп призупиняв надання Україні розвідданих і військової допомоги.

Або можливо, на думку політолога, через те, що Трамп попросив про це, і росіяни зараз ставлять умови, на яких українські військові нібито мають здаватися. Водночас росіяни почали атакувати Сумщину по всьому кордону.

У цьому велика проблема, тому що це чорна сторона перемовин за планом Трампа. Водночас Росія не зупинила обстріли українських територій, тому

– сказав Микола Давидюк.

Відповідно, на його думку, Путін не прийняв умов Трампа, а просто намагається втягнути його в свою гру.

Зазначимо, що за словами політолога Олега Саакяна, позиція Путіна щодо перемир'я, коли він сказав "так", однак додав "але", свідчить про одне. Росія, на його думку, готова на припинення вогню, якщо Україна капітулює. Пороте примусити Київ до цього неможливо. Відповідно Трампу, як вважає Саакян, потрібно отримати чи кращі умови від Путіна, чи відповідь, що Кремль готовий на перемир'я без будь-яких умов.