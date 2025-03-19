Віткофф заявив, що Трамп може зустрітися з Путіним і назвав ймовірну країну

Представник Трампа Віткофф зазначив, що зустріч Трампа і Путіна є можливою. Він припустив, що це може статися у Саудівській Аравії.

Точного часу зустрічі поки не планувалося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що відомо про зустріч Трампа та Путіна

Представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф допустив зустріч Дональда Трампа та Владіміра Путіна. Це може статися у Саудівській Аравії.

В Білому домі поки не дають прогнозів щодо того, коли це може статися.

Я думаю, що можна отримати повне припинення вогню за пару тижнів. Зустріч Трампа та Путіна, ймовірно, відбудеться,

– сказав він.

Він також зазначив, що відносини США та Росії є "критично важливими", і він вірить у "добросовісність" російського диктатора Путіна.

Зазначимо, Кремль звинувачує Україну в порушенні взаємної паузи в ударах по енергетиці через атаку на Краснодарський край вночі 19 березня.