Точного часу зустрічі поки не планувалося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Дивіться також Трампа навмисно заганяли у пастку: що він міг просити в Путіна
Що відомо про зустріч Трампа та Путіна
Представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф допустив зустріч Дональда Трампа та Владіміра Путіна. Це може статися у Саудівській Аравії.
В Білому домі поки не дають прогнозів щодо того, коли це може статися.
Я думаю, що можна отримати повне припинення вогню за пару тижнів. Зустріч Трампа та Путіна, ймовірно, відбудеться,
– сказав він.
Він також зазначив, що відносини США та Росії є "критично важливими", і він вірить у "добросовісність" російського диктатора Путіна.
Зазначимо, Кремль звинувачує Україну в порушенні взаємної паузи в ударах по енергетиці через атаку на Краснодарський край вночі 19 березня.