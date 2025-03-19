Точного времени встречи пока не планировалось. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что известно о встрече Трампа и Путина

Представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф допустил встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Это может произойти в Саудовской Аравии.

В Белом доме пока не дают прогнозов относительно того, когда это может произойти.

Я думаю, что можно получить полное прекращение огня за пару недель. Встреча Трампа и Путина, вероятно, состоится,

– сказал он.

Он также отметил, что отношения США и России являются "критически важными", и он верит в "добросовестность" российского диктатора Путина.

Отметим, Кремль обвиняет Украину в нарушении взаимной паузы в ударах по энергетике из-за атаки на Краснодарский край ночью 19 марта.