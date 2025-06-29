У Путіна заговорили про підготовку зустрічі з Трампом: це можливо лише в одному випадку

У Кремлі обговорюють ймовірність зустрічі російського диктатора Путіна з американським президентом Трампом. Називається можлива дата – жовтень 2025 року.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в етері 24 Каналу озвучив, що не виключає, що зустріч Путіна і Трампа може відбутися, однак найближчим часом це не прогнозує.

Дивіться також Путін нервує: Подоляк сказав, що змінилось у ставленні США до Росії

За якої умови діалог між Трапом і Путіним може відбутись

Желіховський вважає, що нині немає умов для зустрічі Путіна і Трампа. Адже переговорний трек між Україною та Росією зайшов у глухий кут. Він констатував, що позитивних зрушень в цьому напрямку немає. Тільки цими днями, перебуваючи у Мінську, очільник Кремля заявив про готовність російської сторони повернутись до переговорів у Стамбулі.

"Третього раунду не відбулося і поки що ми не знаємо, чи станеться це у перспективі, беручи до уваги те, що Росія щоразу приїжджає до Стамбулу з максималістськими вимогами. Максимум про що ми можемо домовитися з росіянами – це про обмін полоненими, гуманітарні питання", – озвучив Желіховський.

На думку експерта-міжнародника, зустріч Трампа з Путіним можлива буде тільки якщо працюватиме надалі переговорний трек між Україною та Росією і якщо він матиме позитивні результати. Однак, беручи до уваги те, що російська сторона не збирається йти на жодні компромісні умови й впевнена у тому, що може просуватися на полі бою, ця зустріч зараз малоймовірна.

Якщо Путін все ж таки вирішить піти на компромісні варіанти припинення вогню, буде певний конструктив з боку Кремля, тоді й Трамп оцінить це як позитивний сигнал. Можливо, тоді буде готуватись зустріч. Так воно і мало відбутися ще навесні, коли Росія і США почали налагоджувати комунікацію,

– зазначив Желіховський.

Однак Росія, як зауважив експерт-міжнародник, зробила все можливе, аби цей процес загубити, нормально його не розпочавши. Він вважає, що США не будуть наполягати на капітуляції України й бачать, що Київ готовий до компромісів й дійсно прагне припинення бойових дій, натомість Росія цього не демонструє.

"В адміністрації Трампа розуміють, що цей рух має бути у двосторонньому напрямку, аби про щось предметно домовитися, але Москва на це не йде", – наголосив Желіховський.

Яка тактика у Кремля

Експерт-міжнародник не виключає, що переговори у Стамбулі можуть продовжитися навіть якщо російська сторона й надалі привозитиме туди свої жорсткі умови. Адже Україні важливо повертати своїх полонених, які перебувають в Росії.

Ймовірніше, зі слів Желіховського, що зараз від кремлівців можна буде побачити загравання з Дональдом Трампом, який прагне показати свій миротворчий успіх. Він також вбачає, що з боку Москви є намагання розколоти спільноту Заходу.

Частина європейців, деякі уряди, справді хочуть швидкого миру, це може бути тільки шляхом українських національних інтересів. Однак офіційний Київ твердо стоїться на своїх позиціях, не погоджується на такі візії,

– підкреслив експерт-міжнародник.

З його слів, варто розуміти, що Путін прагне надалі вигравати час для відновлення наступального потенціалу російської армії. Росія намагається просунутися на полі бою, тож заяви Кремля про буцімто готовність до миру і конструктивних переговорів – голослівні.