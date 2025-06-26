Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк озвучив 24 Каналу думку, що Путін незадоволений фіналом на Близькому Сході, бо це має вплив і на війну в Україні.

Важливо Перемога Трампа чи хитра маніпуляція Ізраїлю: як удари США по Ірану відкрили Скриньку Пандори

Путін не досягне мети

Подоляк розповів, що дипломатичні перемовини між США та Росією зупинені, бо в них немає сенсу. Росія – про ультиматуми, бо вважає, що в неї є ресурси для них. Це не так. До речі, Рубіо сказа, що Путін не зможе через війну вирішити питання з Україною.

За рахунок інтенсифікації бойових дій Путін не отримає те, що він хоче отримати. Це питання про ірраціональне мислення та неадекватність Путіна. Він не може вийти з війни. Для нього немає альтернативи війни. Він хотів бути посередником у війні на Близькому Сході, аби той конфлікт затягнувся, аби туди зайшли всі ресурси.

– зазначив радник керівника Офісу Президента України.

Він додав, що хотів, аби США були зайняті іншим, а Україна була ізольована від того, що відбувалось на саміті НАТО. Путін нервує, бо в нього не вийшло це. Росія вже зрозуміла, що двосторонній формат зі США не працює, де Путін поводить себе як Остап Бендер.

Реалістичних перемовин щодо війни в Україні не існує

За словами радника керівника Офісу Президента України, США розуміють, що реалістичних перемовин щодо війни в Україні не існує. Вони дивляться на делегацію, на історичні опуси Мединського та розуміють, що це не про перемовини, не про фінал війни.

"США поки не готові зробити об'єктивний наступний крок – використання інструментів для примусу Росії до переговорного процесу. Та до цього етапу ми швидко прийдемо. І на відміну від початку каденції Трампа, американці тепер добре чують європейців", – зауважив Подоляк.

Він продовжив, що США не хочуть залишатись один на один із Росією. Їм потрібні партнери, а саме сталі демократії Франції, Німеччини, Великої Британії. Європейці щиро та відверто говорять про необхідність зберегти спокій і мир у Європі, а це можливо тільки через припинення війни в Україні на умовах України.