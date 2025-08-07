Укр Рус
7 серпня, 20:56
Віткофф поінформує офіційних осіб України та НАТО про свою зустріч з Путіним, – Axios

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Стів Віткофф планує відеоконференцію з офіційними особами з України та країн НАТО, щоб проінформувати їх про свою зустріч з Володимиром Путіним.
  • Також спецпосланець Трампа порушить тему можливої зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, а також тристороннього саміту за участю ще і Володимира Зеленського.

Спецпосланник Дональда Трампа Стів Віткофф планує 7 серпня провести відеоконференцію з офіційними особами з України та країни НАТО. Під час розмови американський посадовець проінформує сторони щодо своєї зустрічі з Володимиром Путіним у Москві днем раніше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios. Цю інформацію виданню надали два поінформовані джерела. 

До теми "Поки це лише з'їдений чебурек": політолог розповів про результати візиту Віткоффа в Москву 

Як Віткофф планує розповісти союзникам про зустріч із Путіним?

Журналісти зазначили, що Стів Віткофф планує провести відеоконференцію з високопосадовцями з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб проінформувати їх про свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. 

Також спецпредставник глави Білого дому хоче обговорити подальші дії США, включно з плануванням можливої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна.

До цього 6 серпня Трамп провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами, під час якої розповів їм про можливість зустрічі між ним та Путіним, а також тристороннього саміту після за участю Зеленського.

До слова, у Білому домі зазначили, що Дональд Трамп згоден зустрітися з Володимиром Путіним лише за умови, що той також проведе переговори з Володимиром Зеленським. Місце зустрічі поки не визначено. 

Раніше Володимир Путін заявляв, що "не проти зустрітися із Зеленським", але для цього, мовляв, мають "скластися відповідні умови". Місцем ймовірної зустрічі з Трампом він назвав Об'єднані Арабські Емірати.