Спецпосланник Дональда Трампа Стів Віткофф планує 7 серпня провести відеоконференцію з офіційними особами з України та країни НАТО. Під час розмови американський посадовець проінформує сторони щодо своєї зустрічі з Володимиром Путіним у Москві днем раніше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios. Цю інформацію виданню надали два поінформовані джерела.

Як Віткофф планує розповісти союзникам про зустріч із Путіним?

Журналісти зазначили, що Стів Віткофф планує провести відеоконференцію з високопосадовцями з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб проінформувати їх про свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Також спецпредставник глави Білого дому хоче обговорити подальші дії США, включно з плануванням можливої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна.

До цього 6 серпня Трамп провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами, під час якої розповів їм про можливість зустрічі між ним та Путіним, а також тристороннього саміту після за участю Зеленського.

До слова, у Білому домі зазначили, що Дональд Трамп згоден зустрітися з Володимиром Путіним лише за умови, що той також проведе переговори з Володимиром Зеленським. Місце зустрічі поки не визначено.

Раніше Володимир Путін заявляв, що "не проти зустрітися із Зеленським", але для цього, мовляв, мають "скластися відповідні умови". Місцем ймовірної зустрічі з Трампом він назвав Об'єднані Арабські Емірати.