У США нарешті зрозуміли важливе: з чим Віткофф приїжджав до Путіна

Спецпредставник американського президента Віткофф 25 квітня прибув з візитом до Москви, де зустрівся з російським диктатором Путіним. Ймовірно, що головна мета візиту, як і раніше, це домовитись про припинення війни.

Політолог Володимир Фесенко у розмові з 24 Каналом зазначив, що є нюанси: або говоритиметься про припинення вогню, як цього раніше прагнули США і на що погодилась Україна ще в березні, або про укладання мирної угоди, як хочуть росіяни та в якій будуть зафіксовані певні поступки з боку Києва.

Дивіться також Ішлося про поновлення прямого діалогу Києва та Москви, – у Кремлі про зустріч Путіна і Віткоффа

США хочуть, аби Кремль теж йшов на поступки

Згідно з останньою інформацією, Віткофф нібито привіз у Москву пропозиції від Трампа, де мають бути окреслені поступки з боку Росії. Вони специфічні, наприклад, що Кремль має визнати право України на те, щоб вона мала власну потужну армію.

Це предмет для переговорів, тому що коли Росія починала так звану "сво", вона ставила одну з її цілей – демілітаризацію України. Потім, як нагадав політолог, на переговорах у 2022 році Путін вимагав скоротити ЗСУ до 80 тисяч осіб. Для України це неприйнятно.

Те, що американці зрозуміли, що Москва має робити якісь поступки, це вже добре. Інша річ, чи погодиться на це Путін,

– зауважив Фесенко.

Останнім часом Віткофф більше нагадує не стільки спецпосланця Трампа, як самого Путіна. Це залежить від того з ким і як він спілкується. Коли він їде до Москви, то він спецпосланець Трампа, а коли повертається до США – то фактично виступає в ролі представника російського диктатора.

Американський мирний план могли змінити

Політолог наголосив, що проблема Віткоффа у тому, що він перебуває під впливом очільника Кремля. Це, зі слів Фесенка, дуже помітно. Навіть той мирний план, про який написали західні ЗМІ, скоріше нагадує план Віткоффа і Путіна, а Трамп його просто ухвалив.

Далі почалися проблеми. Припускаю, що перед візитом Віткоффа у Москву, цей план відкоригували, зробили більш нейтральним і збалансованим. Однак на цю версію плану все одно треба отримати згоду Путіна або згоду хоча б на переговори,

– пояснив Фесенко.

Лідер США заявляє, що потрібно, аби Україна та Росія сіли за стіл переговорів. Політолог зазначив, що саме так і має бути, а не так як зробили США раніше, написавши свій план і вимагаючи від України та Європи погодитись на нього без обговорення.

"Отакий стиль переговорів з боку адміністрації Трампа. Зараз ситуація змінюється, але все залежить, як і раніше, від того чи вдасться дотиснути Путіна і переконати його у тому, що треба починати реальні переговори, шукати компроміси", – озвучив Фесенко.

У лідера США залишилось мало часу

Те, що Віткофф привезе з Москви як результат свого візиту, може бути оприлюднено пізніше, але все ж таки вже зовсім скоро варто очікувати реакцію після цієї зустрічі, тому що часу у Трампа до його умовного дедлайну (кінець квітня) залишилось обмаль.

Фесенко зазначив, що до настання 100 днів його перебування на посаді президента він хоче отримати хоч якийсь результат, самі переговори можуть продовжитись і в травні, але йому важливо вийти на фінішну пряму.

"Важливо, що буде 26 квітня, оскільки відбудеться поховання Папи Римського Франциска і там будуть присутні різні лідери країн світу, зокрема Трамп, Зеленський, Макрон. Є припущення, що може відбутися робоча зустріч американського та українського президентів", – розповів політолог.

Якщо діалог між ними відбудеться, то це, зі слів Фесенка, означатиме, що переговорний процес продовжується. Тоді, можливо, наступного тижня пройде зустріч щодо узгодження подальших кроків. Зокрема нового раунду офіційних переговорів, де будуть вже не просто зустрічі США з Росією, США з Україною, а всі учасники зберуться за одним столом.

До відома! Президент України Володимир Зеленський повідомив, що якщо не встигатиме приїхати на похорон Папи Римського, Україну там представлятимуть очільник МЗС Андрій Сибіга і перша леді Олена Зеленська.