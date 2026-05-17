Китай веде свою гру: Сі Цзіньпін використав візит Трампа, щоб підкреслити слабкість США

У Пекіні відбувся саміт між США та Китаєм за участі Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна. Запросивши американського президента, який загруз у війні з Іраном, китайський лідер намагався подати себе як символ стабільності на тлі хаосу, який створює Вашингтон.

Про це йдеться в матеріалі Le Monde.

Як пройшла зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа?

Як зазначають журналісти, формат самітів між США та Китаєм зазвичай дозволяє обом сторонам зберегти обличчя і заявити про успіх. Не став винятком і саміт, що завершився у Пекіні в п'ятницю, 15 травня.

Під час зустрічі Дональд Трамп, як і зазвичай, активно вихваляв свої торговельні досягнення, хоча більшість із них залишилися лише обіцянками. Йшлося, зокрема, про великий контракт для авіабудівного гіганта Boeing та відкриття китайського ринку для американських компаній.

Ретельно організований прийом, який Сі Цзіньпін влаштував американському президентові, мав продемонструвати рівність двох держав – і цього вдалося досягнути. Ба більше, китайський лідер здобув символічну перевагу, отримавши похвалу від Трампа, який нині перебуває під тиском через війну проти Ірану – союзника Китаю.

Китайський президент міг продовжувати позиціонувати себе як втілення стабільності перед обличчям безладу, що посилюється чинною адміністрацією США,

– йдеться в матеріалі.

Водночас у відповідь на компліменти Трампа Сі Цзіньпін озвучив низку чітких попереджень. Передусім – щодо Тайваню, який Пекін вважає невід'ємною частиною Китаю та прагне "возз'єднати" з материком.

Попри це, Трамп не став публічно змінювати позицію США так, як цього хотів би Пекін. Китай наполягає, щоб Вашингтон офіційно виступив проти незалежності Тайваню, а не просто утримувався від її підтримки, однак під час зустрічі Трамп такого кроку не зробив.

Окремо китайський лідер торкнувся питання глобального суперництва між двома державами за статус провідної світової сили. Сі Цзіньпін згадав концепцію "пастки Фукідіда", якої, на його думку, мають уникнути Китай і США.

Довідка. "Пастка Фукідіда" – це концепція, яку популяризував американський політолог Грем Аллісон. Вона описує ситуацію, коли зростання впливу нової держави створює загрозу для домінування чинного світового лідера, що може суттєво підвищити ризик війни між ними. Особливої популярності цей термін набув після 2015 року й найчастіше використовується у контексті можливого глобального суперництва між США та Китаєм.

Як зазначають автори матеріалу, подібний наратив, безумовно, вигідний Пекіну. Водночас сам Трамп також лише підсилює його своїми непередбачуваними рішеннями, останнім прикладом яких стала війна проти Ірану.

До цього додаються його постійні атаки на військові та політичні союзи, які раніше вважалися основою американського впливу.

Також Трамп фактично відмовився від риторики про демократію та її цінності, а ще суттєво послабив американську "м'яку силу", яка десятиліттями була важливим інструментом впливу США.

Автори матеріалу нагадують, що ще під час свого першого президентського терміну у 2017 році Трамп вийшов із Транстихоокеанського партнерства – торговельної угоди, створеної за участі країн регіону для стримування Китаю. Однак висновків з цього так і не було зроблено.

Після Трампа до Сі їде Путін

Очільник Кремля Володимир Путін на початку наступного тижня, 19 – 20 травня, прибуде з офіційним візитом до Китаю задля зустрічі із Сі Цзіньпіном. За версією російської сторони, політики обговорять стан двосторонніх відносин між країнами та перспективи подальшого поглиблення стратегічного партнерства.

Ймовірно, їхня розмова стосуватиметься й війни проти України та ситуації на Близькому Сході.

За даними російських ЗМІ, цей візит буде приурочений до 25-річчя підписання Договору про добросусідство, дружбу та співробітництво між Росією та Китаєм.

Політолог Вадим Денисенко зазначив у розмові з 24 Каналом, що візит Путіна до Китаю готувався достатньо давно. За його словами, Китай неодноразово демонстрував намір долучитися до розв'язання російсько-української війни, однак його цікавить не встановлення миру в Україні.

Денисенко пояснив, що зараз Пекіну важливо зайти у переговори для того, щоб узгодити, якою буде конфігурація відносин у трикутнику Китай – США – Європейський Союз.